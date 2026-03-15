VIDEO. Rīgā, promenādē gar Daugavu, betons ir tik trausls, ka ar pirkstu var noskrubināt: “Armatūra nav novērojama” 12
Soctīklos plašu ievērību izpelnījies kāds video, kurā tiek demonstrēts, cik trausla patiesībā ir Daugavas promenāde – apmetumu no tās var burtiski noskrubināt ar pirkstu.
Aplūkojot konstrukcijas tuvāk, video autors demonstrē atšķirīgos pamatnes augstumus, kā arī neesošo armatūru, kas to visu padara tik trauslu. Un tas viss atrodas pašā pilsētas centrā. Kāds to ir akceptējis, pieņēmis, bet kāds – izbūvējis.
Uzmanību! Video dzirdama necenzēta leksika!
Kleinbergi, Kotellas un pārējā “progresīvo” sērga Rīgā – tā ir nekad iepriekš vēl neredzēta izzagšana, izpļekarēšana un īpaši nekaunīga un grandioza korupcija. Kā domājat – cik ir nozagts no 20 miljoniem? Trešdaļa? Puse? pic.twitter.com/OMDDIch37G
— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) March 15, 2026
Pie šī ieraksta pievienots arī Rīgas domes komentārs: “Uzņēmējiem jau pagājušajā gadā tika iesniegta pretenzija par atsevišķu darbu kvalitāti. Pašvaldība ir uzdevusi konstatētos trūkumus novērst, sākoties būvniecības sezonai.”
Komentētājiem arī ir dažādi viedokļi.
Lai gan ierakstā ir atzīmēts pašreizējais Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, Jurģis Liepnieks norāda: “Taisnības labad jāsaka – šis ir monuments Ķirša darbam. Esošie tikai lentīti pārgrieza.”
Lūk, arī citi komentāri!
“Galvenais, ka “latvjus viss apmierina”.”
“Cementa vieta smiltis ar ūdeni. Ceriņš vējā. Izrauts izpūtējā.”
“Kad beidzot sāks ņemt nost par naudu nopirktos būvuzraugu sertifikātus? Ar maximu nepietika? Tur gan būvdarbu vadītājs,gan būvuzraugs vnk nedrīkst neko būvēt.”
“Tā notiek, kad darbi tiek pieņemti pie rakstāmgalda, kabinetos. Analogs-Rīgas ielu un ietvju uzturēšanai..”
“2 centi no tiesību skatu punkta – kopš 2013. gadā LR tika faktiski atceti līgumsodi, un līdz ar to ir pazudis efektīvākais instruments cīņā ar negodprātīgiem partneriem. Tie nieka 10% tiek ierēķināti cenā un var nospļauties uz kvalitāti – pasūtītājs tāpat neko īsti nevar izdarīt.”
“….mums tas tas klimats tāds….”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!