VIDEO. "Sedas purvs – Latvijas safari" – iedzīvotājus sajūsmina kadri ar dzīvniekiem no Valmieras novada
Sociālās vietnes “Facebook” lapā “SEDA. Valmieras novads” regulāri tiek publicēti video no apkārtnē uzstādītajām kamerām, kas fiksējušas pārsteidzošu dzīvnieku daudzveidību.
Dažādās vietās uzstādītās kameras fiksējušas ievērojamu skaitu meža iemītnieku, sākot no lapsām un ērgļiem, beidzot ar lāčiem un aļņiem. Lapā publicētos video aktīvi skatās un komentē gan vietējie iedzīvotāji, gan dabas mīļotāji no visas Latvijas:
“Sedieši, šķiet, ka jūsu purvā dzīvo itin visi!” raksta kāds komentētājs.
“Tas Sedas purvs kā kultūras centrs visiem Latvijas sastopamajiem dzīvniekiem,” piebilst cits.
“Liekas, ka Seda ir dzīvnieku rezervāts,” spriež viens.
“Sedā laikam tikai anakondas nav manītas?” jokot turpina vēl kāds.
“Šai vietā, šķiet, cauri iziet pilnīgi visi meža zvēri,” prāto nākamais.
“Lāčuks varēja uz Valdības namu aizčāpot un padraiskoties,” kāds ironizē.
“Salīdzinoši tīra un dabīga vide ir purvā, tāpēc dzīvniekiem tur patīk uzturēties,” komentē vēl kāds dabas draugs.
Sedas purvs ir viena no Valmieras novada dabas bagātībām, kas pazīstama ar savu plašo purvaino teritoriju, neskarto dabu un unikālo bioloģisko daudzveidību. Tādēļ nav brīnums, ka dzīvnieki šo vietu izvēlas kā mierīgu patvērumu.