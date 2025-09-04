VIDEO. “Tādu milzeni satikt – infarkts garantēts!” Sedas purvā iemūžināts brangs lācis 0
Saulainā augusta izskaņā Sedas purvā izdevies iemūžināt skaistu skatu – pa purvu nesteidzīgi pārvietojās liels lācis. Video publicēts sociālajā tīklā “Facebook”, kur tas īsā laikā izpelnījies plašu uzmanību un komentārus.
Redzētais video daudziem raisījis gan izbrīnu, gan sajūsmu. Kāds komentētājs ironiski piebildis: “Nu, ko forši… uz purviem un mežiem neiet vairs.”
Cits mēģina notikušo salīdzināt ar izklaidi: “Nav jāiet uz cirku, ieraudzīsi lāci, tad redzēsi cirku.”
Netrūkst arī jautājumu par dzīvnieka reakciju. “Nobijās no kameras…???” – spriež viens skatītājs. Zinātājs viņam atbild: “Sajuta cilvēka atstāto smaku…”
Savukārt kāds cits brīnās par lāča apmēriem: “Tādu milzeni satikt – infarkts garantēts!”
Atzinības vārdi veltīti arī dzīvnieka izskatam – “Kāds skaistulis!!!” – raksta komentētāja.
Savukārt humora devu piešķir piezīme: “Noteikti bija lācene. Nebija uzkrāsojusies, tāpēc nobijās no kameras.”