#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. “Tādu milzeni satikt – infarkts garantēts!” Sedas purvā iemūžināts brangs lācis 0

LA.LV
23:03, 4. septembris 2025
Ziņas Dabā

Saulainā augusta izskaņā Sedas purvā izdevies iemūžināt skaistu skatu – pa purvu nesteidzīgi pārvietojās liels lācis. Video publicēts sociālajā tīklā “Facebook”, kur tas īsā laikā izpelnījies plašu uzmanību un komentārus.

Reklāma
Reklāma
Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Redzētais video daudziem raisījis gan izbrīnu, gan sajūsmu. Kāds komentētājs ironiski piebildis: “Nu, ko forši… uz purviem un mežiem neiet vairs.”

Cits mēģina notikušo salīdzināt ar izklaidi: “Nav jāiet uz cirku, ieraudzīsi lāci, tad redzēsi cirku.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps nogriež daļu drošības finansējuma Baltijai – Eiropa satraukta
TV24
TV24 ēterā skatāms jau trešais satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”
Krimināls
Vairāki tūkstoši eiro un bankas karte: divas kurzemnieces krāpnieku sūtītam kurjeram atdod savu naudu

Netrūkst arī jautājumu par dzīvnieka reakciju. “Nobijās no kameras…???” – spriež viens skatītājs. Zinātājs viņam atbild: “Sajuta cilvēka atstāto smaku…”
Savukārt kāds cits brīnās par lāča apmēriem: “Tādu milzeni satikt – infarkts garantēts!”

Atzinības vārdi veltīti arī dzīvnieka izskatam – “Kāds skaistulis!!!” – raksta komentētāja.

Savukārt humora devu piešķir piezīme: “Noteikti bija lācene. Nebija uzkrāsojusies, tāpēc nobijās no kameras.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Skudrulācis bez zobiem – kā Ludvigs tiek pie maltītes?
VIDEO. Mazs, bet varonīgs! Suns patriec lāci, kas ielavījies mājā
VIDEO. “Rudens nāk, lācis saguris…” Kad ballītes galvenā zvaigzne sašļūk, soctīklotāji nespēj beigt smieties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.