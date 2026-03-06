Kā izslēgt to troksni ausīs un galvā? Iespējams, beidzot zinātnieki atraduši īsto iemeslu 0
Pastāvīga zvanīšana, sīkšana, pīkstēšana vai dūkšana ausīs, ko sauc par tinītu, traucē miljoniem cilvēku. Zinātnieki no Oksfordas Universitātes tagad domā, ka atbilde varētu slēpties mūsu miegā, vēstīts vietnē ScienceAlert.
Tinīts ir subjektīva skaņa, ko dzird tikai pats cilvēks. Skaņa var būt pastāvīga vai parādīties un pazust. To nevar dzirdēt citi un nevar izmērīt ar ierīcēm.
Viņu atklājumi norāda uz fundamentālu saikni starp šiem diviem stāvokļiem — saikni, kas, dīvainā kārtā, smadzeņu pētījumos tika ignorēta līdz pat nesenam laikam.
Izrādās, ka daudzi cilvēki ar tinītu sūdzas par sliktu miegu. Oksfordas neirobiologi atklājuši, ka miegs un troksnis ausīs ir cieši saistīti smadzenēs.
Neirozinātnieks Linuss Milinskis saka: “Mūs ieintriģēja paralēles starp tinītu un miegu. Abi balstās uz spontānu smadzeņu aktivitāti. Tinīts ir novājinošs stāvoklis, bet miegs – dabisks.”
Tinīts ir fantoma uztvere. Smadzenes liek dzirdēt skaņu, kuras nav. Aptuveni 15% cilvēku to piedzīvo nomodā. Tas ir visizplatītākais fantoma simptoms pasaulē. Tam nav zināms precīzs cēlonis un nav efektīvas ārstēšanas.
Lai pārbaudītu savu ideju, pētnieki izmantoja seskus, kuru dzirdes sistēma līdzīga kā cilvēkiem. Eksperimentos atklājās, ka seskiem ar spēcīgāku tinītu bija miega traucējumi. Tas bija pirmoreiz, kad konstatēta tieša saikne.
Seskiem ar tinītu bija pārāk jutīga smadzeņu reakcija uz skaņu. Dziļā NREM miega fāzē šī hiperaktivitāte izzuda. Tas liecina, ka miegs īslaicīgi maskē tinīta simptomus. Dziļš miegs var mazināt tinīta simptomus un atklāt smadzeņu mehānismus, kā modulēt patoloģisku aktivitāti.
Dziļā miega laikā ar tinītu saistītā hiperaktivitāte tiek nomākta, bet – darbojas apburtaois loks – tinīts pasliktina miegu, slikts miegs pastiprina tinītu. Slikts miegs padara mūs neaizsargātākus pret stresu, bet stress ir viens no spēcīgākajiem faktoriem, kas pasliktina vai pat izraisa tinītu.