VIDEO. Šis video šodien ir uzvarējis: par soctīklu favorītu kļuvis jaunietis, kas defektu Jelgavā pārvērtis par efektu Ieteikt







Kādam bēdas, citiem prieki! Viens no šīs dienas labākajiem video, kas izplatīti sociālajos tīklos, uzņemts Jelgavā, pilsētā, ko lietavas nemaz nav saudzējušas. Kāds jaunietis izmantojis situāciju sev par labu.

Kā redzams video, kas ievietots “TikTok”, applūdusī iela tiek izmantota kā baseins. Jaunietis ar peldēšanas ekipējumu – peldbrillēm – Jelgavā, pie “KRO Kebabnīcas”, nodevies peldei.

Video lielāko daļu komentāru autoru uzjautrinājis, taču citi vērš uzmanību uz ūdens kvalitāti un norāda, ka peldēties tajā nav bijusi laba ideja.

Jelgavā saņemti pieteikumi par stiprā lietus un vētras postījumiem no 120 daudzdzīvokļu mājām un ap 80 viendzīvokļa mājām, aģentūrai LETA pastāstīja Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods (NA).

Tā ir informācija, kas apkopota civilās aizsardzības komisijas sēdē, kas notika šorīt. Viņš norādīja, ka lietus un vējš turpinās un noteikti šādu pieteikumu būs vēl vairāk.

Strods atzina, ka līdz šim lielākais nokrišņu daudzums pilsētā bija fiksēts 2014.gada rudenī, kad pa dienu nolija zem 80% no mēneša normas. Savukārt tagad diennakts laikā nolijis tuvu divu mēnešu normai.

Tādu ūdens daudzumu Jelgavas sūknētavas nespēj novadīt, lai gad strādā ar pilnu jaudu jau visu diennakti. Dienas pirmajā pusē, kad lietus bija mazliet pierimis, situācija nedaudz mainījās, taču tad lietus atsākās.

Līdz ar to situācija esot ļoti smaga. Pašlaik neesot iespēju arī palīdzēt cilvēkiem, kuri lūdz palīdzību atsūknēt ūdeni no privātmājām, no pagrabiem. Lietus notekūdeņu sistēma esot pilna ar ūdeni, līdz ar to ūdenim nav kur palikt un ūdens atsūknēšana neko nedos, jo ūdens pietecēs atkal.

Viņš aicināja cilvēkus piefiksēt situāciju un rakstīt pieteikumus par palīdzību pašvaldībā. Savukārt pašvaldība apkopos visu informāciju un vērsīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas jau ir solījusi atbalstu.

Kā ziņots, pagājušajā naktī vētras laikā Jelgavā palīdzība sniegta septiņiem cilvēkiem, lai evakuētu viņus no applūdušās mājas, informē pašvaldība.

Cilvēki izmitināti dienesta viesnīcā Jāņa Čakstes bulvārī.

Pilsētā šonakt applūda ielas un krustojumi, plūdi radīja izskalojumus un bojāja pilsētas infrastruktūru, applūda pagalmi un atsevišķās ēkās sāka ieplūst ūdens, vējš lauza kokus un koku zarus.

Paredzot glābšanas dienesta lielo noslodzi, pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” jau naktī iesaistīja uzņēmumu, ar kuru tai ir noslēgts līgums par vēja lauzto koku zāģēšanu, lai atbrīvotu brauktuves. Šobrīd primāri tiek atbrīvota vismaz viena brauktuves josla, lai ielas būtu izbraucamas.

Visas lietus ūdens sūkņu stacijas pilsētā strādā, taču, lietum turpinoties, tās joprojām nespēj novadīt lielo ūdens daudzumu.

Tikai no rīta puses ūdens daudzums pilsētas ielās pamazām sāka samazināties – no maksimālajiem 180 milimetriem līdz 150 milimetriem uz kvadrātmetru.

