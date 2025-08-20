#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexelc.com/Kindel Media

Šokējoša zādzību sērija Vidzemē – Igaunijas pilsoņi apzog vairākus veikalus un pat degvielas staciju 0

LETA
13:55, 20. augusts 2025
Ziņas Krimināls

Vairāki Igaunijas pilsoņi veikuši zādzības no veikaliem un degvielas uzpildes stacijas Vidzemē, par ko tikuši aizturēti un apcietināti.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien trīs zodiaka zīmēm gaidāma liela veiksme – viena no tām ir Svari!
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
No 1.septembra uz Latvijas robežām jauna kārtība: lūk, kas tev jāzina
Lasīt citas ziņas

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Jurāne, šogad 13.augustā Valmieras novada Vaidavas pagastā no kāda veikala telpām divi vīrieši nozaga alkoholiskos dzērienus 211 eiro vērtībā. Pēc zādzības iespējamās vainīgās personas iekāpa “Audi A4” automašīnā un devās uz Cēsu pusi.

Likumsargi, veicot izmeklēšanas darbības, 14.augustā aizturēja 2006., 1997. un 1984.gadā dzimušus Igaunijas pilsoņus un ievietoja viņus īslaicīgās aizturēšanas vietā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Krustā sakrustoti naži un monētas! Satraukta iedzīvotāja ziņo par maģiju un rituāliem cīņā pret vēja ģeneratoru parku Dienvidkurzemē
Kokteilis
Vīrieši, kuri baidās pazaudēt savas sievietes, parasti dara šīs 11 lietas, pat ja viņiem to neprasa
“Pieļauju, ka mēs vēl redzēsim gana daudz drāmas.” Var nākties celt nodokļus…

Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja, ka personas ir saistītas ar vēl citām zādzībām Cēsīs, Valmierā, Salacgrīvā un Saulkrastos, kas arī pastrādātas veikalos un kāda degvielas uzpildes stacijā.

18.augustā policija lūdza tiesai kā drošības līdzekli piemērot 1997. un 1984.gadā dzimušajiem vīriešiem apcietinājumu. Tiesa šo lūgumu apmierināja. 19 gadus veco meiteni policija apcietināt nelūdza.

Pret personām sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, izņemot šā likuma 175.panta trešajā un ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā un 179.panta trešajā daļā paredzētos noziegumus. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tev atvaļinājums, bet zagļiem – karstākā “darba” sezona. Kā vasarā pasargāt mājokli no garnadžiem?
VIDEO. Zaga kameru priekšā: policija uz karstām pēdām notver tālruņa zagli Vecrīgā
Vīrietis nejauši nopircis pats savu auto, kurš iepriekš nozagts no viņa mājas pagalma. Ekspertus pārsteidz krāpnieku meistarība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.