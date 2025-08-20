Šokējoša zādzību sērija Vidzemē – Igaunijas pilsoņi apzog vairākus veikalus un pat degvielas staciju 0
Vairāki Igaunijas pilsoņi veikuši zādzības no veikaliem un degvielas uzpildes stacijas Vidzemē, par ko tikuši aizturēti un apcietināti.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Jurāne, šogad 13.augustā Valmieras novada Vaidavas pagastā no kāda veikala telpām divi vīrieši nozaga alkoholiskos dzērienus 211 eiro vērtībā. Pēc zādzības iespējamās vainīgās personas iekāpa “Audi A4” automašīnā un devās uz Cēsu pusi.
Likumsargi, veicot izmeklēšanas darbības, 14.augustā aizturēja 2006., 1997. un 1984.gadā dzimušus Igaunijas pilsoņus un ievietoja viņus īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja, ka personas ir saistītas ar vēl citām zādzībām Cēsīs, Valmierā, Salacgrīvā un Saulkrastos, kas arī pastrādātas veikalos un kāda degvielas uzpildes stacijā.
18.augustā policija lūdza tiesai kā drošības līdzekli piemērot 1997. un 1984.gadā dzimušajiem vīriešiem apcietinājumu. Tiesa šo lūgumu apmierināja. 19 gadus veco meiteni policija apcietināt nelūdza.
Pret personām sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, izņemot šā likuma 175.panta trešajā un ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā un 179.panta trešajā daļā paredzētos noziegumus. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.