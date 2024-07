LA.LV kolāža (Foto: Publicitātes foto; Ekrānuzņēmumi no “Facebook” video)

VIDEO. “Mēs maksāsim par sekām…” Lauris Dzelzītis piedāvā sup nodarbības applūdušajās Rīgas pazemes stāvvietās Ieteikt







Pēc piedzīvotās vētras, kas nodarīja postījumus visam, kas tai bija pa ceļam, un lietavām, kas īpaši smagi skārušas konkrētus Latvijas reģionus, ar pašreizējo situāciju Rīgas pazemes stāvvietā sociālo tīklu platformā “Facebook” dalījies aktieris Lauris Dzelzītis.

Reklāma Reklāma

Viņš publicētajā video parāda applūdušo stāvvietu un uzsver, ka par sekām nāksies maksāt pašiem: “Lūk, šādi ir applūdis, un šis viss ūdens daudzums nav savācies no notekūdeņiem. Tas viss ir sanācis iekšā no ielas. Par to, protams, atbildība jāuzņemas Rīgai un Rīgas domei. Mēs maksāsim noteikti par sekām un maksājam nodokļus.”

Otrā video Lauris Dzelzītis paskatās uz situāciju no citas puses – viņš piedāvā sup nodarbības ekskluzīvā vietā, uzsverot, ka turpat iespējams novietot arī automašīnu: “Labdien, ir pieejamas sup nodarbības slēgtā, privātā telpā. Šeit arī ir iespēja novietot auto, kad atbrauc uz nodarbībām.”

Viņš ar ironiju norāda, ka dalības maksa neesot liela, jo arī pats īsti nemāk to darīt. “Bet ir jāmācās, mācīsimies kopā Rīgas pazemes stāvvietās,” aktieris norāda video beigās.











































Aktieris Lauris Dzelzītis aicina dalībai TV šovā "Randiņš ar Dzelzīti"

Ministru prezidente Evika Siliņa sasaukusi Krīzes vadības padomi saistībā ar vētras radītajiem postījumiem un paziņojusi par to tērzēšanas platformas “X” ierakstā.

Paredzēts, ka Krīzes vadības padomes sēde notiks otrdien, 30.jūlijā, plkst.15 un tajā kopā ar atbildīgajām ministrijām, dienestiem un pašvaldībām tiks analizēti vētras postījumi un lemts par tālākajām darbībām, arī par valsts atbalsta nepieciešamību skartajās teritorijās un objektos.

Sēdē valdība tiks informēta par jau paveikto vētras seku novēršanā, kā arī par turpmāko rīcību. Tāpat sēdē uzaicināti piedalīties pārstāvji no spēcīgā vēja un lietus vissmagāk skartajām pašvaldībām.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī piedzīvotā vētra, kas vietām aizvien turpina rādīt savu spēku, viscaur Latvijai atstājusi ievērojamu postažu, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.

Nepilnas diennakts laikā nokrišņu daudzums galvaspilsētas centrā sasniedzis 115 milimetrus jeb 145% no jūlija normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Līdz pirmdienas plkst.14 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saņemti apmēram 1000 pieteikumi uz spēcīgā vēja un lietus radīto postījumu likvidēšanas darbiem.

Reklāma Reklāma

Ugunsdzēsēji nepārtraukti turpina doties no viena izsaukuma uz otru, atbrīvojot ceļu braucamās daļas, ietves, ēkas un automašīnas no nogāztiem kokiem. Ļoti bieži ceļā uz notikuma vietu ugunsdzēsēji glābēji ir spiesti apstāties, lai brauktuvi atbrīvotu no koka, par kuru iepriekš vēl nav ziņots.