Papagaiļiem nav balss saišu, bet tie runā: kā tas ir iespējams? 0
Papagaiļu spēja atdarināt cilvēka runu un citus skaņas signālus nav vienkāršs triks – tas ir evolūcijas, sarežģītu fizioloģisku mehānismu un attīstītu smadzeņu rezultāts. Šie putni spēj “sazināties” ar cilvēkiem daudz efektīvāk, nekā mēs parasti domājam.
Unikāls balss aparāts
Pretēji izplatītajam mītam, papagaiļiem nav balss saišu. Tā vietā viņi izmanto īpašu orgānu, ko sauc par sirinksu, kas atrodas trahejas pamatnē. Tieši sirinkss ļauj putniem radīt ārkārtīgi plašu skaņu diapazonu – sākot no čukstiem un smiekliem līdz čīkstošām durvīm vai pīkstošiem signalizatoriem.
Pateicoties precīzai gaisa plūsmas kontrolei, papagaiļi spēj reproducēt pat sarežģītas vibrācijas ar augstu precizitāti.
Intelekts, kas pārsniedz instinktus
Papagaiļu spēja “runāt” nav tikai anatomijas jautājums – tās ir arī smadzeņu spējas. Šiem putniem ir labi attīstītas zonas, kas atbild par mācīšanos, atmiņu un asociatīvo domāšanu.
Daudzi papagaiļi ne tikai atkārto vārdus, bet arī spēj tos lietot pareizā kontekstā. Āfrikas pelēkie papagaiļi šajā ziņā ir īpaši izcili – daži spēj atcerēties vairāk nekā tūkstoš vārdus, saprast abstraktus jēdzienus un pat atpazīt cilvēka emocionālo stāvokli.
To kognitīvās spējas reizēm salīdzināmas ar maza bērna prasmēm.
Sociālā komunikācija
Savvaļā papagaiļi aktīvi sazinās barā, lai uzturētu saikni un atpazītu “savējos”. Nebrīvē cilvēki kļūst par viņu bara “aizbildņiem”. Atkārtojot saimnieka vārdus, papagailis cenšas nodibināt kontaktu, piesaistīt uzmanību un iekļauties sociālajā grupā.
Līdzības ar cilvēkiem
Pētījumu datos redzams, ka papagaiļiem piemīt vairākas cilvēkiem līdzīgas iezīmes. Daži ir “labroči”, citi – “kreiļi”, ko var pamanīt pēc tā, kuru kāju putns izmanto, lai paceltu barību vai rotaļlietas.
Papagaiļi ir muzikāli un spēj atpazīt savas iecienītākās melodijas, reaģējot uz tām aktīvāk nekā uz citām dziesmām.
Papagaiļu pasaule nav tikai par spilgtiem spalvu toņiem. Tā ir par augstu intelektu, sociālu attīstību un sarežģītu komunikācijas sistēmu.
Spēja atdarināt cilvēka runu tikai apliecina, ka šie putni ir gudrāki un sabiedriskāki, nekā bieži vien domājam.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.