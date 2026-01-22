Viņš vispār priecājas mani redzēt? 8 pazīmes, ka jūsu kaķis patiešām jūtas laimīgs, kad atgriežaties mājās 0
Nav nekā patīkamāka kā atgriezties mājās pēc garas dienas un satikt savu kaķi. Tomēr reizēm mūsu pūkainie draugi neizrāda prieku tik acīmredzami, un kaķu saimniekiem var rasties jautājums – vai mans kaķis patiešām priecājas par manu atgriešanos? Lai palīdzētu to saprast, veterinārārsti ir izcēluši astoņas pazīmes, kas liecina, ka jūsu kaķis jūs patiesi priecājas sagaidīt mājās.
Jāatceras, ka dažiem kaķiem patīk izrādīt emocijas spilgtāk nekā citiem. Tātad, ja jūsu mīlulis jums neskrien pretī pie durvīm, tas nenozīmē, ka viņam nerūp jūsu atgriešanās vai ka viņš nav priecīgs jūs redzēt.