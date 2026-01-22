Foto: Pexels

Viņš vispār priecājas mani redzēt? 8 pazīmes, ka jūsu kaķis patiešām jūtas laimīgs, kad atgriežaties mājās 0

LA.LV
Mājas Mājas mīluļi

Nav nekā patīkamāka kā atgriezties mājās pēc garas dienas un satikt savu kaķi. Tomēr reizēm mūsu pūkainie draugi neizrāda prieku tik acīmredzami, un kaķu saimniekiem var rasties jautājums – vai mans kaķis patiešām priecājas par manu atgriešanos? Lai palīdzētu to saprast, veterinārārsti ir izcēluši astoņas pazīmes, kas liecina, ka jūsu kaķis jūs patiesi priecājas sagaidīt mājās.

Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Kokteilis
“Šīs sāpes nevar izstāstīt, ne reizi vien esmu mēģinājis izdarīt ļaunāko!” Atis Ieviņš par sievas neuzticību 56
Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot
Lasīt citas ziņas

Jāatceras, ka dažiem kaķiem patīk izrādīt emocijas spilgtāk nekā citiem. Tātad, ja jūsu mīlulis jums neskrien pretī pie durvīm, tas nenozīmē, ka viņam nerūp jūsu atgriešanās vai ka viņš nav priecīgs jūs redzēt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Šie 7 produkti ir bīstami kaķiem: tie var nogalināt dzīvnieku un ir gandrīz katrā mājā
Piecas lietas, kuras kaķi dara katru dienu, taču uzskatīs jūs par lielākajiem ienaidniekiem, ja tajās iejauksieties
Mājas
“Nopirku kaķa piem*ztus zābakus!” Soctīklotāji steidz talkā ar padomiem, ko darīt šādā dzīves situācijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.