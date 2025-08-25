Foto: Praktiskais latvietis

Patiess prieks garšas kārpiņām! Bez cepšanas pagatavojama ķiršu un jogurta krēma kūka 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
Mājas Receptes

Ja šo kūku gatavo nesezonas laikā no saldētiem ķiršiem, tos atlaidina un lieko šķidrumu notecinja, citādi kūka būs mitra un juks ārā.

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas

Pamatnei:

15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Lasīt citas ziņas

200 g Selgas cepumu
80 g izkausēta sviesta

Krēmam:

400 g grieķu jogurta
200 ml 35% saldā krējuma
100 g cukura
1 tējkarote vaniļas ekstrakta
10 g želatīna
50 ml auksta ūdens (želatīna uzbriedināšanai)

Ķiršu želejai:

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis”
VIDEO. Kā šausmu filmā: greznā Nepālas valdības ēka nodedzināta līdz pamatiem
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…

300 g ķiršu bez kauliņiem
2–3 ēdamkarotes cukura
1 tējkarote citrona sulas
5 g želatīna
30 ml ūdens

Pagatavošana

Cepumus sīki sasmalcina un sajauc ar izkau­sēto sviestu. Ieklāj kūkas formā (Ø 20–22 cm) un stingri piespiež ar karoti. Liek ledusskapī sacietēt.

Pagatavo jogurta krēmu: želatīnu pārlej ar aukstu ūdeni, ļauj uzbriest 5–10 minūtes. Saldo krējumu saputo līdz stingrām putām. Jogurtu sajauc ar cukuru un vaniļu. Želatīnu uzsilda, lai kļūst šķidrs. Iemaisa 2–3 ēdamkarotes jogurta, tad visu sajauc kopā. Pēc tam iemaisa putukrējumu. Masu lej uz cepumu pamatnes un kūku liek ledus­skapī vismaz uz stundu, lai sastingst.

Tikmēr pagatavo ķiršu želeju: ķiršus ar cukuru un citrona sulu uzvāra, pavāra 3–5 minūtes. Ja vēlas, var sablendēt. Tad pievieno uzbriedinātu želatīnu un maisa, līdz tas izšķīst. Ķiršu masu atdzesē un uzmanīgi lej virsū jogurta kārtai. Liek ledusskapī vēl uz 2–3 stundām vai nakti, lai kūka

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Iesaka kulinārijas blogere: 3 garšīgas idejas brīnišķīgiem pankūku rītiem
Receptes
Tikai no diviem produktiem! Šokolādes torte, kas pagatavojama dažu minūšu laikā
Receptes
Suši kūka – krāsaina un oriģināla ideja svētku galdam!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.