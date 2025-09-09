Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Portāla LA.LV redakcijā ziņa par, iespējams, nolaupītu personu Rīgas novada Baložos tika saņemta jau pagājušajā nedēļā. Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži, tāpēc informācija pirms publicēšanas bija rūpīgi jāpārbauda. Arī Valsts policija nesteidzās ar skaidrojumu, vai redakcijā saņemtā informācija ir patiesa.
Lūgumu palīdzēt, iespējams, nolaupītā 43 gadus vecā Rolanda Dambīša meklēšanā mēs saņēmām no vīrieša paziņām. Viņi stāstīja, ka Rolands 26. augustā zvanījis, stāstījis par kādu izdevušos darījumu. Nedēļas nogalē plānojis organizēt ballīti ar bagātīgi klātu galdu – lašiem un ikriem. Tas licis domāt, ka Rolands, kuram Titurgā piederēja neliels autoserviss, ir realizējis kādu veiksmīgu darījumu. Tajā brīdī neviens nenojauta, ka Rolandam, iespējams, ir milzīgas nepatikšanas.
Jau vakarā viņš pazuda bez pēdām. Garāžu kooperatīvā izvietotās kameras fiksējušas, iespējams, smagu noziegumu.
Šos ierakstus vairākas stundas pēc Rolanda Dambīša pazušanas redzējis viņa brālis Aleksandrs Dambītis. LA.LV uzrunāts, Aleksandrs paskaidro, ka brālim piederošo “Volvo” automašīnu atraduši stāvam garāžu kooperatīva teritorijā. Mašīna novietota pamestā auto stāvvietā. Domājuši, ka Rolands, iespējams, savu braucamo sabojājis pats un iekāpis “BMW” automašīnā, kas videonovērošanas kamerās pamanīta kādu gaidām. Kad brālis vairs nav bijis sazvanāms, videonovērošanas kameru materiāli izpētīti rūpīgāk. Tos daļēji redzējis arī Aleksandrs.
“Tas notika 26. augustā, aptuveni plkst.21:35 vakarā, kad mans brālis iebrauca Titurgā, garāžu kooperatīvā un viņam sekoja “BMW X5” ar, kā tagad noskaidrojies, iespējams, viltotiem igauņu numuriem. Tajā sēdēja četri cilvēki. Divi džeki palika mašīnā, divi izkāpa ārā un apskrēja garāžu rindas, steidzoties Rolanda autoservisa virzienā. Izskatījās, ka viņi komunicēja pa rācijām. Brīdī, kad mans brālis savu Volvo apgrieza, lai brauktu prom, “BMW” aizšķērsoja ceļu. Uzbrucēji krieviski bļāva: “Policija, policija! Ārā no mašīnas!” To video labi varēja dzirdēt.
Divi no uzbrucējiem Rolanda autoservisā esot atgriezušies pēc divām stundām, tas redzams videonovērošanas kameru ierakstos.
“Viņi izlīda no garāžas stūra. Iznesa kaut ko ārā un paņēma vēl brālim piederošo elektroskūteri. Tas gan nebija īsti vērtīgs un nebija pat ejošs. Mēs pieļaujam, ka viņi to skūteri paņēma pārvietošanās nolūkos, jo, iespējams, pašu auto tika novietots kaut kur tālāk no garāžu kooperatīva. Tiesa gan, to skūteri “BMW” X5 bagāžniekā nebūtu iespējams novietot, jo tas ir daudz garāks un lielāks, kā uz ielas redzamie “Bolt” elektroskūteri.”
Pusnaktī no Rolanda telefona numura zvanīts viņa dzīvesbiedrei. Viņa gan uztraukumā neesot sapratusi, vai runājis pats Rolands.
“Viņš krieviski teica: “Mazā, man ir nepatikšanas!” Viņš tā teica divas vai trīs reizes. Un kāds fonā latviešu valodā teica: ”Jūsu vīrs ir policijā!”. Pēc tam “WhatsApp” čatā tika prasīts, cik mājās ir naudas, aicināts veikt pārskaitījumu, rakstīts, ka ir problēmas un kaut ko vajag sarunāt.
Patlaban ir skaidrs, ka Rolandu nav aizveduši policijas darbinieki. Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska portālam LA.LV skaidro: “Personas atrašanās vieta šobrīd nav zināma. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un notiek izmeklēšana. Nav izslēgts, ka pret personu, iespējams, vērsts noziedzīgs nodarījums. Policija ir saziņā ar personas tuviniekiem.
Jāuzsver, ka personu publiska meklēšana ir tikai viena no meklēšanas metodēm, un katrā gadījumā izmeklētāji lemj, kādas meklēšanas metodes izmantot. Ne visas bezvēsts pazudušās personas tiek meklētās publiski, un dažkārt personu publiska meklēšana var pat apgrūtināt izmeklēšanu. Tas, ka persona netiek meklēta ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, nebūt nenozīmē, ka meklēšana nenotiek.”
Ģimene vērsusies Valsts policijā, taču nesagaidījusi vēlamās darbības. Viņi cerēja, ka Rolanda foto tiks izplatīts masu medijos, ka cilvēku meklēs. Viņu skatījumā nekas netiek darīts. Arī pazudušās personas telefona atrašanās vieta netiekot precizēta, vien norādīts, ka telefona aparāts atrodas kaut kur Rīgas reģionā. Brālis kopā ar draugiem ir apsekojis tuvākās apkaimes, arī ūdens tilpnes apkārtni, taču brāli nav atraduši. Tagad nolēmuši paši iesaistīt medijus, cerībā, ka atsauksies kāds cilvēks, kurš par notikušo varēs pastāstīt vairāk, vai zina, kur Rolands būtu meklējams.
Atgriežoties pie jautājuma par ballīti, kuru Rolands bija plānojis un pēkšņi iegūtiem finansu līdzekļiem, Aleksandrs skaidro: “Tur milzīga nauda nav, tur arī es esmu daļēji iesaistīts. Mēs dzīvokli pārdevām. Mēs bijām nopirkuši dzīvokli. Mazliet nopelnījām. Bet, kas viņam vēl, to es nezinu. Viņš teica: ”Kādreiz izstāstīšu, kādreiz izstāstīšu…”