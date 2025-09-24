VIDEO. Spānijā vēršu skrējiena laikā bullis sadragā automašīnu 0
Mazā Spānijas pilsētiņā Tendillā svētā aizgādņa svinību laikā noticis dramatisks incidents – bullis, dzenoties pakaļ cilvēkiem, sadragāja uz ielas novietotu automašīnu.
Sociālajos tīklos publicētajos kadros redzams, kā divi cilvēki slēpjas aiz melnas “Peugeot” automašīnas, kamēr bullis pienāk tai tuvāk. Tad no visa spēka masīvais dzīvnieks triecas pret spēkratu. Īsu brīdi pat redzams, kā buļļa ragi atrauj auto riteņus no zemes un paceļ to gaisā.
Kad abi cilvēki beidzot iesteidzas mājā, bullis turpina uzbrukt automašīnai, ar ragiem noraujot tās detaļas un izmētājot pa ielu. Pēc tam, kad dzīvnieks aiziet, kaimiņi sapulcējas, lai apskatītu sadauzīto transportlīdzekli.
Video izraisījis plašas diskusijas par dzīvnieku izmantošanu izklaidei.
“Ko jūs domājāt – ka bullis izvilks lupatiņu un sāks pulēt mašīnu? Liciet viņus mierā un laidiet brīvībā, tur ir viņu īstā vieta,” raksta viens komentētājs.
“Kaunpilns skats, kas redzams katru vasaru. Pārtrauciet baudīt dzīvnieku mocīšanu!” piebilst cits.