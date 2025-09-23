VIDEO. Graciozās purva iemītnieces dzērves ar mazuļiem gatavojas tālajam ceļam uz dienvidiem 0

LA.LV
16:22, 23. septembris 2025
Ziņas Dabā

Rudens iekrāso Latvijas purvus arvien bagātākās krāsās, un to iemītnieku vidū īpaši izceļas dzērves – graciozie un noslēpumainie putni, kas pavisam drīz dosies tālajā ceļā uz ziemas mītnēm dienvidos.

Reklāma
Reklāma
Sabruka vecāku acu priekšā: 11 gadus vecs zēns nonāk slimnīcā pēc tam, kad vairākas stundas bez pārtraukuma pildījis mājasdarbus
Kokteilis
Šo zodiaka zīmju dzīves šonedēļ sagriezīsies kājām gaisā: kas tās sagaida?
“Domāju, ka mēs mirsim!” Šausmu mirkļi “Ryanair” reisā – viena stjuarte pie griestiem, otra satriecas ar apkalpes ratiņiem
Lasīt citas ziņas

Videomirkļos, kas uzņemti Gaujas Nacionālā parka teritorijā – Apiņu purvā un Brīnumpurvā (pazīstamā arī kā Kreiļu purvs) – redzami šie purvu simboliskie putni savā dabiskajā vidē.

Dzērves barojas ar melleņu un zileņu mētru daļām, bet īpašu siltumu rada kadri ar pūkainajiem mazuļiem, kas droši seko vecākiem purva takās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Nekādi joki – Tramps brauc! Ņujorkas policija aptur Makrona autokolonnu; viņš spiests paveikt ko netipisku
“Wannabe “Singapore Airlines” piedāvā līdz Spānjai aizšaut. No sirds novēlu ātru bankrotu!” Šeit daudzi piekrīt Stendzenieka sašutumam…
Vismaz tik! Nākamgad būs lielāks bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalsts

Dzērves ligzdo purvu saliņās un ezeriņos, kur izperē vienu vai divus mazuļus. Ligzdbēgļi jau diennakti pēc izšķilšanās ir spējīgi sekot vecākiem, taču viņu izdzīvošanai izšķiroša ir veselīga un netraucēta vide.

Abi video uzņemti projekta “Purvu ekosistēmu atjaunošana ĪADT” teritorijā. Šo iniciatīvu 2024. gadā uzsāka Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, un līdz 2029. gadam paredzēts atjaunot vismaz 1500 hektāru ar purvu ekosistēmām saistītu biotopu. Projekta mērķis ir uzlabot ES nozīmes biotopu kvalitāti un saglabāt bioloģisko daudzveidību ilgtermiņā.

Dabas aizsardzības pārvalde atgādina – purva ekosistēmas ir mūsu kopīgā atbildība – tās sargā ne tikai dzērves un citus retus putnus, bet arī augus, sūnas, dzīvniekus un klimata stabilitāti, pateicoties spējai piesaistīt ogļskābo gāzi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Kas alnim bija padomā? Negaidīts ciemiņš viesojas pie dzērvju ligzdas
VIDEO. Kāda grācija! Sedas purvā tuvumā iemūžinātas daiļās dzērves
Receptes
Dzērvenīte, purva meita! Unikālās ogas īpašības un gardas rudens receptes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.