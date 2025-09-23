VIDEO. Graciozās purva iemītnieces dzērves ar mazuļiem gatavojas tālajam ceļam uz dienvidiem 0
Rudens iekrāso Latvijas purvus arvien bagātākās krāsās, un to iemītnieku vidū īpaši izceļas dzērves – graciozie un noslēpumainie putni, kas pavisam drīz dosies tālajā ceļā uz ziemas mītnēm dienvidos.
Videomirkļos, kas uzņemti Gaujas Nacionālā parka teritorijā – Apiņu purvā un Brīnumpurvā (pazīstamā arī kā Kreiļu purvs) – redzami šie purvu simboliskie putni savā dabiskajā vidē.
Dzērves barojas ar melleņu un zileņu mētru daļām, bet īpašu siltumu rada kadri ar pūkainajiem mazuļiem, kas droši seko vecākiem purva takās.
Dzērves ligzdo purvu saliņās un ezeriņos, kur izperē vienu vai divus mazuļus. Ligzdbēgļi jau diennakti pēc izšķilšanās ir spējīgi sekot vecākiem, taču viņu izdzīvošanai izšķiroša ir veselīga un netraucēta vide.
Abi video uzņemti projekta “Purvu ekosistēmu atjaunošana ĪADT” teritorijā. Šo iniciatīvu 2024. gadā uzsāka Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, un līdz 2029. gadam paredzēts atjaunot vismaz 1500 hektāru ar purvu ekosistēmām saistītu biotopu. Projekta mērķis ir uzlabot ES nozīmes biotopu kvalitāti un saglabāt bioloģisko daudzveidību ilgtermiņā.
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina – purva ekosistēmas ir mūsu kopīgā atbildība – tās sargā ne tikai dzērves un citus retus putnus, bet arī augus, sūnas, dzīvniekus un klimata stabilitāti, pateicoties spējai piesaistīt ogļskābo gāzi.