"Ogrēnieši paliek nesadzirdēti," Helmanis jau atkal vīlies Saeimas balsojumā
Ar sastrēgumiem mums visiem saistās Rīga vai rudenī visi ceļi uz Siguldu, tomēr karstākajos rīta un pēcpusdienas laikos tie veidojas arī Ogrē, jo divās vietās pilsētu sadala dzelzceļa sliedes. Ogrēnieši jau ilgstoši cer uz tuneli, ko varētu izbūvēt zem dzelzceļa sliedēm (pirms pāris gadiem tāds izbūvēts gājējiem, vismaz nodrošinot drošu sliežu ceļa šķērsošanu), bet šoferiem vēl jāgaida. Ogres mērs Egils Helmanis paziņo, ka gaidīšana turpinās, jo valdība neatbalstīja šo projektu.
“Šodien Jaunā Vienotība atņēma ogrēniešiem sapni par braucamo tuneli. Ogres novada iedzīvotāji, kamēr valdību vadīs JV, mums braucamo tuneli Ogrē neredzēt. Jau vairākus gadus pēc kārtas JV valdība balso pret vai gļēvi atturas par finansējums piešķiršanu Ogres pilsētai braucamā tuneļa izbūvei zem dzelzceļa.
NA sagatavoja priekšlikumu, lai piešķirtu Ogres novada iedzīvotājiem sen gaidīto naudu tuneļa izbūvei. Nākamā gada rudenī ir Saeimas vēlēšanas. Ejot pie urnām atcerēsimies, ogrēnieši, ka progresīvā Vienotības valdība ignorēja Ogres novada iedzīvotājus. Vēlos pateikt paldies NA, īpaši Jānim Dombravam, Apvienotajam sarakstam, īpaši Edagaram Tavaram, paldies Uldim Augulim un Armandam Krauzem.
Lūgums Latvijas Pirmajai partijai iedziļināties Ogres novada cilvēku vajadzībās. Nevajag jums būt Vienotības satelītiem. Vienotībai patīk, ka kāds cits izdara melno darbu viņas vietā. Šis tunelis ir vitāli svarīgs Ogres pilsētas iedzīvotājiem. Izbūvējot viņu, mēs padarīti mūsu pilsētu drošāku.
Ar valdības atbalstu mēs uzbūvējām gājēju tuneli Mālkalnes prospektā. Noslēdzām līgumu ar Latvijas dzelzceļu, ka uzbūvēsim tuneli arī automašīnām. Mēs savu darbu izdarījām – izprojektējām tuneli. Jūs varat iedomāties, ka partija Progresīvie, kurai ir uzticēta Satiksmes ministrija, balso pret drošu dzelzceļa šķērsošanu!
Progresīvie šādā veidā izturas noziedzīgi pret saviem pienākumiem izlabot satiksmes infrastruktūru. Šajā sakarā iedzīvotāji paši var novērtēt deputātus no JV Ogres novadā – Daci Kļaviņu un Jāni Siliņu. Ja šiem deputātiem būtu rūpes par Ogres satiksmes uzlabošanu, tad būtu pierunājuši savus kolēģus Saeimā atbalstīt šo priekšlikumu. Bet, diemžēl, laikam viņiem rūp tikai darbiņi, ko ir atmetu Vienotība. Iedzīvotāji šoreiz paliek nesadzirdēti,” Helmanis publiski raksta savā “Facebook”.