Vietnē “TikTok” publicēts video no Lietuvas, kurā redzams neparasts auto pārbūves risinājums – kāds vīrietis savā automašīnā ierīkojis pirtiņu.

Skatītāji komentāros pauž neizpratni un jautā, vai ar šādu transportlīdzekli vispār ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē.

Auto īpašnieks atbild, ka pašlaik automašīna ir legāla, atrodas uz ceļa ar atļauju un ir vadāma kā jebkurš cits spēkrats.

Komentāros netrūkst arī humora – vieni ideju slavē kā ģeniālu, citi jautā, vai šādu “pirts auto” var izīrēt, bet vēl kāds nosmej, ka tā esot mašīna somu stilā.

