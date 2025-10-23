VIDEO. Vienas dienas laikā Valsts policija par ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā vairākiem autovadītājiem atņem tiesības 0
Valsts policijas darbinieki 18. oktobrī, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību vairākās vietās Rīgā, fiksēja autovadītājus, kuri pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. No šiem autovadītājiem trim tika piemērots tiesību izmantošanas aizliegums, bet vēl diviem atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Viens no autovadītājiem apdzīvotā vietā, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, brauca ar 144 km/h.
18. oktobra vakarā Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki uzraudzīja satiksmes drošību un vispārējo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu Rīgā, Krasta un Ziepniekkalna ielu apkārtnē, kur kopumā fiksēja vairākus autovadītājus, kuri apdzīvotā vietā nekaunīgi pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. Fiksētie ātrumpārkāpumi bija amplitūdā no 110 km/h līdz pat 144 km/h.
Ap pulksten sešiem vakarā likumsargi fiksēja kādu “BMW” markas automašīnas vadītāju, kurš brauca pa Dienvidu tiltu Bauskas ielas virzienā un pie atļautajiem 70 km/h brauca ar 137 km/h. Autovadītājs tika apturēts un viņa piemērots naudas sods 1040 eiro apmērā, kā arī atņemtas tiesības uz deviņiem mēnešiem. Turpat netālu, Ziepniekkalna ielā tika fiksēts vēl kāds automašīnas “BMW” vadītājs, kurš pie atļautajiem 50 km/h brauca ar 110 km/h. Arī šis autovadītājs tika apturēts un viņam vēl bez naudas soda piemērots tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.
Nedaudz vēlāk arī uz Dienvidu tilta, šoreiz braucot Krasta ielas virzienā, likumsargi konstatēja “Volvo” markas automašīnas vadītāju, kurš atļauto 70 km/h vietā brauca ar 128 km/h. Vadītājam par pārkāpumu piemērots naudas sods un tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.
Ap pulksten desmitiem vakarā likumsargi uz Krasta ielas, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, fiksēja kādu “BMW” markas automašīnas vadītāju, kurš pārvietojās ar 144 km/h. Autovadītājam vēl bez naudas soda 1400 eiro apmērā atņemtas tiesības uz 12 mēnešiem. Pašā darba dienas izskaņā, Valsts policijas darbinieki fiksēja vēl kādu “BMW” markas automašīnas vadītāju, kurš pārvietojās ar 131 km/h vietā, kur atļauti 70 km/h. Arī šim vadītājam piemērots naudas sods un tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.
Valsts policija ikdienā veic satiksmes dalībnieku uzraudzību, lai atturētu transportlīdzekļu vadītājus no bīstamu manevru veikšanas un atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas, kā arī, lai liktu katram autovadītājam aizdomāties, vai risks, ko sagādā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, attaisno radītos iespējamos draudus savai un apkārtējo drošībai.