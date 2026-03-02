Aizmiglojies prāts? Iespējams, vainīgi šie iemīļotie pārtikas produkti 0
Uzturs ietekmē ne tikai mūsu fizisko veselību, bet arī garīgās spējas, atmiņu un koncentrēšanās spējas. Zinātniskie pētījumi un ārstu novērojumi liecina, ka daži pārtikas produkti var būtiski kaitēt smadzeņu darbībai, izraisot nogurumu, garastāvokļa maiņas un pat palielinot risku attīstīt slimības, piemēram, Alcheimera slimību.
Lūk, četras pārtikas produktu grupas, kuras speciālisti iesaka izslēgt vai ievērojami ierobežot ikdienas uzturā, lai saglabātu veselīgu prāta darbību ilgtermiņā.