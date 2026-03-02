VIDEO. “Tu mani apvaino!” Podkāsta laikā, diskutējot par karu Ukrainā, Konstantinovs un Liepnieks pamatīgi sastrīdas 0

9:41, 2. marts 2026
Stāsti Pieredze

Politikas komentētājs Jurģis Liepnieks un jauniešu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs savā iknedēļas podkāstā piedzīvojuši līdz šim asāko viedokļu sadursmi. Diskusija izvērtās tik saspringta, ka ieraksts tika pārtraukts nepilnas pusstundas laikā.

Abi katru piektdienu apspriež aktuālos politiskos un sabiedriskos notikumus, un raidieraksts, kas tiek publicēts “YouTube” kanālā Puaro redakcija, pēdējos gados iemantojis plašu auditorijas uzmanību. Lai gan atšķirīgi skatījumi starp abiem nav retums, līdz šim šāds strīds, ka tiek pārtraukts ieraksts nebija piedzīvots.

Liepnieks aizsāka diskusiju par karu Ukrainā, atskatoties uz to, kas noticis kopš 2022. gada februāra, kādi ir zaudējumi un kāda varētu būt nākotne. Konstantinovs pauda viedokli, ka pašlaik notiek diplomātiskas sarunas un pastāv iespēja, ka arī Ukraina nav gatava beigt karu ar jebkādiem pamiera nosacījumiem, ja tie tai nav izdevīgi.

Savukārt Liepnieks uzsvēra, ka Ukraina ir ieinteresēta iespējami ātrā kara izbeigšanā, un sarunas gaitā pārmeta kolēģim Krievijas propagandas naratīvu atkārtošanu. Šāds apgalvojums izraisīja asu reakciju. Konstantinovs vairākkārt norādīja, ka nepiekrīt šādam vērtējumam, taču Liepnieks palika pie sava, pieļaujot, ka viņa sarunu biedrs ir krievu propagandas upuris.

Saspringtajai diskusijai turpinoties, Konstantinovs paziņoja, ka šādā tonī sarunu nevēlas turpināt, un nolēma ierakstu pārtraukt.

