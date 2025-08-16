Viegli sālīti gurķi no maisiņa: 15 minūšu recepte tiem, kam nepatīk gaidīt 0
Viegli sālīti gurķi ir kraukšķīga, sulīga un aromātiska uzkoda, kas lieliski papildina jebkuru galdu. Izmantojot sausu marinādi un plastmasas maisiņu, tos var pagatavot pat 15 minūtēs, ja nav laika gaidīt.
Šeit piedāvājam trīs vienkāršas receptes, kas neprasa sarežģītas sastāvdaļas vai ilgu gaidīšanu.
1. Viegli sālīti gurķi stundas laikā
Šī recepte ļauj stundas laikā iegūt garšīgus, viegli pikantus gurķus, izmantojot sausu marinādi bez ūdens.
Sastāvdaļas:1 kg gurķu
4–5 ķiploka daiviņas
1 tējkarote sāls
1 ēdamkarote cukura
2 ēdamkarotes ābolu sidra etiķa
3 ēdamkarotes augu eļļas
Diļļu ķekars
Pagatavošana:Nomazgājiet gurķus, nogrieziet galus un sagrieziet gareniski uz pusēm, katru pusi vēlreiz pārgriežot uz pusēm.
Ievietojiet gurķus plastmasas maisiņā.
Sasmalciniet ķiplokus un dilles, pievienojiet tos maisiņam kopā ar sāli, cukuru, etiķi un eļļu.
Aizveriet maisiņu un rūpīgi sakratiet, lai sastāvdaļas vienmērīgi sadalītos.
Ievietojiet maisiņu ledusskapī uz 1 stundu.
Garšvielu daudzumu var pielāgot savai gaumei – pievienojiet vairāk etiķa, ja vēlaties asāku garšu, vai mazāk, lai tā būtu maigāka.