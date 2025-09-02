Viena neparasta detaļa Melānijas Trampas vēstulē Putinam raisa mežonīgas spekulācijas 0
Sazvērestības teoriju piekritēji berzē plaukstas. Pēc tam, kad internetā nonāca ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas vēstule, kas adresēta Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, aicinot viņu izbeigt karu Ukrainā, vērīgākie interneta lietotāji tajā pamanīja kādu dīvainu detaļu.
Šomēnes Aļaskā notika ASV prezidenta Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās. Lai gan pati Melānija tur nepiedalījās, viņa nosūtīja vēstuli ar parakstu, aicinot Putinu domāt par bērniem: “Katrs bērns sirdī nes vienus un tos pašus klusos sapņus… viņi sapņo par mīlestību, iespējām un drošību.” Viņa arī rakstīja, ka Putinam ir vara atjaunot bērnu smieklus, un, aizsargājot viņu nevainību, viņš kalpotu cilvēcei un vienlaikus Krievijai.
Vēstule ātri kļuva par sensāciju, bet daudzi interneta lietotāji sāka šaubīties, vai tā tiešām parakstīta ar Melānijas roku.
“Paraksts izskatās gluži kā Trampa. Viņi taču ir divi dažādi cilvēki. Tas ir tik dīvaini,” rakstīja kāds “X” lietotājs.
Cits piebilda: “Vai Tramps uzrakstīja mīlestības vēstuli Putinam un parakstīja viņas vārdā?”
Trešais lietotājs ironiski vaicāja, vai Melānija gadījumā nav “aizņēmusies” vīra iecienīto Sharpie melno marķieri, ar kuru viņš paraksta rīkojumus.
Rokrakstu speciālists Barts Bagets, komentējot spekulācijas, uzsvēra, ka Melānijas paraksts pēdējās desmitgades laikā kļuvis līdzīgāks Trampa parakstam, jo tas pielāgots zīmola vadlīnijām. Tajā parādās stūraini burti un garas līnijas uz leju.
“Viņas paraksts ir ar ļoti līdzīgu Trampa agresīvo stilu,” skaidroja Bagets.
Viņš gan piebilda, ka vēstuli personīgi nav analizējis un neko aizdomīgu tajā neredz. “Sazvērestības teorijas, manuprāt, ir tikai mēģinājums piesieties niekiem,” viņš sacīja.