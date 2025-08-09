Šāda veida negadījums – pirmais pēdējo 20 gadu laikā! Atklātas jaunas detaļas par vakar notikušo vilciena un drezīnas sadursmi 3
Ziņa papildināta plkst. 16.56.
Lai gan pirmie secinājumi par ceturtdien, 7.augustā, notikušo pasažieru vilciena un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) drezīnas sadursmi varētu būt zināmi mēneša laikā, šodien klajā nākuši jauni fakti par notikušo.
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas vadītājs Jāzeps Luksts aģentūrai LETA sacīja, ka vienīgais pašlaik zināmais fakts ir vilciena un drezīnas sadursme Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas teritorijā, savukārt negadījuma iemesli tiks analizēti, skatoties visus datu ierakstus – videoierakstus, vilcienu kustības datu ierakstus un citus.
Viņš piebilda, ka patlaban konkrēti nav iespējams pateikt, kas tieši notika. Tā varēja būt gan transportlīdzekļa nepareiza sagatavošana, gan kāds vilciens varētu būt aizbraucis garām aizliedzošam signālam.
Savukārt LDz pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka abu transportlīdzekļu vadītājiem uzreiz pēc negadījuma tika veikta alkohola pārbaude, un alkohola klātbūtne to izelpās netika konstatēta.
Uzņēmumā arī informēja, ka izmeklēšanā tiks analizēta virkne faktoru, kas varēja izraisīt negadījumu, tostarp vilcienu signalizācijas sistēmas darbība un stāvoklis, mašīnistu rīcība, vilcienu kustības vadības dispečeru sniegtā informācija un citi apstākļi.
Vienlaikus LDz uzsvēra, ka šāda veida negadījums Latvijā, kad notiek negadījums, kurā iesaistīts pasažieru vilciens un cita dzelzceļa transporta vienība, ir pirmais pēdējo 20 gadu laikā. Tāpat satiksmes negadījums notika Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas teritorijā, kas ir dzelzceļa mezgls ar vislielāko vilcienu kustības intensitāti valstī. Vienlaikus darbību stacijā patlaban būtiski ietekmē dzelzceļa projekta “Rail Baltica” būvdarbi, tādējādi ir samazināts pieejamo sliežu ceļu skaits, kas sarežģī kustības organizēšanu un padara vilcienu plūsmu saspringtāku, piebilda uzņēmumā.
Tāpat LDz informēja, ka drezīna patlaban nav ekspluatējama, tai būs nepieciešams virsbūves remonts, kā arī pēc noskriešanas no sliedēm ir jāveic riteņpāru padziļināta pārbaude.
AS “Pasažieru vilciens” (PV) pārstāve Sigita Paula aģentūrai LETA norādīja, ka vilcienu kustības grafiks pilnībā atjaunojās ceturtdienas, 7.augusta, vakarā, un izmaiņu ietekme uz citiem reisiem patlaban nav. Ikdienas reisu nodrošināšanai tiek norīkoti 24 no kopumā 32 elektrovilcieniem, kas garantē pietiekamu vilcienu skaitu, lai saglabātu esošo kustības grafiku, piebilda Paula.
Vienlaikus viņa norādīja, ka, lai noteiktu elektrovilciena bojājuma apmēru un remonta izmaksas, procesā ir iesaistīts elektrovilciena ražotājs, kas veiks bojājumu izvērtējumu. Plānots, ka remontdarbus veiks ražotājs, jo tam ir nepieciešamā kompetence šāda veida remontiem.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 7.augustā, plkst.14.10 Rīgas stacijā notika satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vilciena reiss Rīga-Ogre un LDz drezīna. LDz informēja, ka sadursmē drezīna ir nogājusi no sliedēm un ir nodarīti bojājumi elektrovilcienam.
LDz pārstāvji uz jautājumu, kāpēc notika šāds negadījums, sniedza atbildi, ka pašlaik vēl notiek gan notikušā negadījuma apstākļu noskaidrošana, gan bojājumu apmēra noteikšana. LDz norādīja, ka plašāka informācija par incidentu būs pieejama, kad tiks apkopoti un izanalizēti visi fakti par notikušo.
Arī PV pārstāvji pauda, ka negadījuma apstākļu un iespējamo cēloņu izmeklēšanu veiks kompetentās institūcijas, un uzņēmums pilnībā nodrošinās sadarbību ar atbildīgajām valsts iestādēm izmeklēšanas gaitā.
PV pārstāvji arī norādīja, ka negadījums notika brīdī, kad vilciens tikko bija sācis kustību. Konkrētajā posmā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 25 kilometri stundā.
Satiksmes negadījuma laikā vilcienā atradās 92 pasažieri, un negadījumā cietušo nav. Pasažieru evakuācija noritēja veiksmīgi – visi tika pārsēdināti rezerves vilcienā. PV arī norādīja, ka vilciena konduktori sniedza pasažieriem informāciju par turpmāko rīcību.
Negadījumā iesaistīto elektrovilcienu šobrīd pasažieru pārvadājumiem izmantot nevarēs – tas tiks nogādāts tehniskai apskatei un remontam. Pēc bojājumu izvērtēšanas tiks noteiktas arī nepieciešamās remonta izmaksas.
Savukārt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktors Uldis Reimanis norādīja, ka negadījuma vietā tūlītēji ieradās trīs biroja darbinieki. Pēc informācijas saņemšanas Reimanis izdeva rīkojumu par tūlītējas izmeklēšanas sākšanu.
