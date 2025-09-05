Rīgas stacijā Ogres reisa pasažieru vilciens sadūrās ar LDz drezīnu: tapis skaidrs, kas izraisīja sadursmi 0
Pasažieru vilciena un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) drezīnas sadursmes šogad 7.augustā iemesls bija aizlieguma signāla neievērošana un drezīnas kustība garām manevru luksoforam ar aizliedzošu rādījumu, aģentūrai LETA sacīja Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas vadītājs Jāzeps Luksts.
Viņš skaidroja, ka drezīnas vadītājs neievēroja aizliedzošo signālu, un šāda rīcība norāda uz cilvēkfaktora kļūdu – situāciju, kad darbinieka pieļautā neuzmanība, nogurums vai nepareizs lēmums noved pie drošības noteikumu pārkāpuma.
Vienlaikus Luksts uzsvēra, ka vainīgās personas noteikšana nebija šīs izmeklēšanas galvenais mērķis – biroja uzmanības centrā ir negadījuma apstākļu un drošības sistēmu izvērtējums.
Tajā pašā laikā Valsts policijā (VP) aģentūra LETA noskaidroja, ka VP ir sākusi resorisko pārbaudi saistībā ar šo negadījumu.
Luksts uzsvēra, lai atbildētu uz jautājumu, vai dzelzceļa satiksme šādos apstākļos ir pietiekami droša, ir nepieciešama padziļināta izmeklēšana.
Attiecīgajā izmeklēšanā tiks analizēti visi negadījuma apstākļi, izvērtēti jau esošie drošības pasākumi un identificētas iespējamās aizsargbarjeras. “Šīm barjerām būtu jādarbojas kā papildu drošības slānim, kas spēj kompensēt cilvēkfaktora kļūdas un novērst šādu gadījumu atkārtošanos nākotnē,” uzsvēra Luksts.
Viņš arī norādīja, ka padziļinātas izmeklēšanas parasti notiek gadu, bet var noslēgties arī ātrāk.
Jau ziņots, ka šogad 7.augustā plkst.14.10 Rīgas stacijā notika satiksmes negadījums, kurā bija iesaistīts pasažieru vilciena reiss Rīga-Ogre un LDz drezīna.
LDz informēja, ka sadursmē drezīna ir nogājusi no sliedēm un ir nodarīti bojājumi elektrovilcienam.
Satiksmes negadījumā iesaistītajā vilcienā bija 92 pasažieri. Negadījumā cilvēki necieta.