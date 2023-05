Foto – Shutterstock

Vienmēr pa rokai uzkopšanai ideāli līdzekļi: etiķis, soda, citronu sula un ožamais spirts







Telpu uzkopšanai var izmantot ne vien rūpnieciski ražotus tīrīšanas līdzekļus, bet arī mājās pieejamus produktus – etiķi, sodu, citrona sulu un ožamo spirtu.

Citrona sula. Labi izšķīdina eļļas un tauku traipus uz virtuves flīzēm. Ar taukainām virsmām diezgan veiksmīgi tiek galā citronskābe. Piemēram, tējkannā ielejot ūdeni, pieberot ēdamkaroti citronskābes un uzvārot, tā spīd un laistās.

Citronam piemīt spēja gan atsvaidzināt un mitrināt gaisu, gan balināt veļu, tīrīt traipus un pulēt stikla virsmas.

Citronu sula mīkstina cietu ūdeni, tās sastāvā esošās skābes šķīdina ziepju un pulvera putu paliekas apģērbā, veļas un trauku mazgājamā mašīnā. Skalojot mīkstinātāja vietā pievieno viena vai divu citronu sulu, ja no kaļķainā ūdens baltie krekli un blūzes kļuvušas pelēcīgas vai lāgā neizmazgājas (piemēram, no sviedriem ir iedzeltenas paduses). Tas ne vien padara audumu baltu, mīkstu un smaržīgu, bet arī atsvaidzina veļas mašīnas aromātu. Ja traipi ieēdušies vai baltā kokvilnas veļa šķiet pārāk pelēcīga, pusstundu pirms mazgāšanas apģērba gabalus iemērc ūdenī, kam pievienota citrona sula un drusciņ dzeramās sodas. Var arī minūtes desmit pavārīt ūdenī, kam pieliktas dažas šķēles citrona.

Lai atsvaidzinātu piesmakušas telpas (vannas istabu, tualeti, pieliekamo vai telpu, kur stāv kaķa tualetes kaste), izmanto svaigu citronu. Sagriež šķēlēs, uzver uz diega un izkarina kā telpas dekoru. Ja atkritumu spainis pilns līdz malām, uzmet vēl pāris citrona miziņu – tās aizkavē nepatīkamo smaku izplatīšanos. Ēteriskās eļļas, ko satur miziņas, ātri atsvaidzina gaisu.

Pelējuma notīrīšanai izmanto citrona sulas un sāls maisījumu.

Etiķis. Izlietnes un vannas caurules var tīrīt ar etiķi un sodu. Caurulē ieber pusglāzi sodas un uzlej glāzi etiķa. Līdzko soda un etiķis sāk putot, izlietnē vai vannā ieliek aizbāzni, pēc laiciņa noskalo ar karstu ūdeni.

Flīžu, vannas un izlietņu tīrīšanai izmanto maisījumu, kas sastāv no divām glāzēm sodas, pusglāzes šķidro ziepju, pusglāzes ūdens un divām ēdamkarotēm etiķa. Šuves starp flīzēm var notīrīt ar etiķī sa­mēr­cētu zobu suku, savukārt jaucējkrānus spodrina ar ūdens un etiķa maisījumu.

Četrus litrus ūdens sajaucot ar krūzi etiķa, iegūst efektīvu līdzekli linoleja mazgāšanai virtuvē.

Logus, spoguļus un flīzes mazgā ar ūdeni, kam pievienots etiķis (vēlamā attiecība 50 : 50). Tas virsmai piešķir spīdumu. Savukārt ar olīveļļu sajaukts etiķis noder mēbeļu spodrināšanai.

Lai telpā nelidotu mušas, loga rāmis jāieziež ar etiķi, bet, lai neitralizētu nepatīkamas smakas, mājās novieto trauciņu ar etiķi. Tiesa, tā var rīkoties tikai tad, ja nav mazu bērnu un mājdzīvnieku.

Soda. Labi notīra taukus no krāsotas virsmas, grīdas un virtuves iekārtas. Likvidē nosēdumus uz dušas kabīnes stikla durvīm. Notīra sarkanvīna radītos traipus no paklāja. Sodas un ūdens maisījums der ledusskapja tīrīšanai gan no iekšpuses, gan ārpuses. Arī traukus var mazgāt ar sodu vai sinepēm un karstu ūdeni.

Labāk lietot kalcinēto, nevis dzeramo sodu.

Ožamais spirts. Lai ar eļļas krāsu krāsota grīda pēc mazgāšanas spīdētu, siltam mazgājamam ūdenim pievieno 2–5 ēdamkarotes ožamā spirta. Savukārt nodzeltējušus aizkarus var izbalināt šķidrumā, kas pagatavots no 2 ēdamkarotēm 3% ūdeņraža pārskābes, 1 ēdamkarotes ožamā spirta un 10 litriem ūdens. Maisījumu gatavo emaljētā traukā, bet maisa ar koka karoti. Aizkarus mērcē 20–50 minūtes, pēc tam labi izskalo.