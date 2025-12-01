Viņi pierāda, ka trīs kājas nav šķērslis mīlēt un būt laimīgam: Beilijs un Pirāts ļoti alkst pēc saviem saimniekiem 0
Slokas patversmē šobrīd dzīvo divi suņi, kuri ar savu spēku un drosmi aizkustina līdz sirds dziļumiem. Beilijs un Pirāts – abi dzimuši 2022. gadā atšķirīgās ģimenēs, abi ar trim kājām, un katram savs stāsts par izdzīvošanu, cerību un mīlestību. Patversme lūdz palīdzību atrast šiem dzīvniekiem mīlošus saimniekus.
Beilijs – suns, kurš atkal iemācījās uzticēties.
Pirms aptuveni gada Beilija dzīve mainījās vienā mirklī. Viņš nonāca patversmē no Talsu puses – nobijies, sāpēs un nesaprotot, kāpēc pasaule pēkšņi kļuvusi tik citāda. Automāšīnas trieciens smagi savainoja viņa pakaļkāju, un vienīgā iespēja glābt dzīvību bija tās amputācija.
Fiziskās sāpes pārgāja, bet emocionālās palika. Ilgu laiku Beilijs neticēja cilvēkiem. Viņš turējās malā, neļāva sevi aiztikt un baidījās no jebkuras pēkšņas kustības. Viņa acīs bija redzams ne tikai bailes, bet arī jautājums – “Kas ar mani noticis? Kur es esmu? Kur ir mans cilvēks?”
Taču patversmes darbinieki viņu nepameta. Dienu pēc dienas viņi runāja ar viņu, gāja klāt mierīgi, pacietīgi, neuzspiežot neko. Un kādā klusā brīdī Beilijs sāka atvērties un uzticēties. Līdz vienu dienu viņš pirmo reizi piegāja cilvēkam klāt pats.
Šodien Beiliju grūti atpazīt. Viņš ir sirsnīgs, dzīvespriecīgs un sagaida cilvēkus ar priecīgi mirdzošām acīm. Kad kāds tuvojas viņa voljēram, viņš pieceļas uz savām trim kājām un laimīgi pamāj ar asti, cerot uz pastaigu vai vienkārši mirkli uzmanības.
Neskatoties uz fizisko ierobežojumu, Beilijs ir enerģisks, rotaļīgs un sabiedrisks. Viņš draudzējas ar citiem suņiem, ir iejūtīgs pret kaķiem un, šķiet, saprot vairāk nekā tikai vārdus.
Viņa stāsts ir par spēju atvērties no jauna. Par to, ka iejūtība un mīlestība sadziedē pat tad, kad šķiet, viss ir zudis.
Pirāts – īsts cīnītājs! Stūrgalvīgs, bet sirds pilna mīlestības.
Vēl pavisam mazs būdams, Pirāts piedzīvoja to, ko nevienam kucēnam nekad nevajadzētu piedzīvot. Traģiskā autoavārijā viņš smagi cieta, un, lai gan ārsti centās darīt visu iespējamo, priekšējo kājiņu glābt neizdevās. Mazajam varonim nācās izciest sarežģītu operāciju un turpmākajā dzīvē doties ar trim kājām.
Un tieši šī griba dzīvot viņu padara tik īpašu. Pirāts ir dzīvespriecīgs, drosmīgs un enerģijas pilns suns, kurš nav pieradis padoties. Viņš, tāpat kā īsts pirāts, ir nedaudz stūrgalvīgs un neatkarīgs, taču aiz šī ārējā tēla slēpjas iejūtīgs un ļoti uzticīgs draugs.
Viņš nenāks klāt katram tūlīt! Pirātam vajadzīgs laiks, lai noticētu, ka cilvēks patiesi ir viņa pusē. Bet tiklīdz viņš sajutīsies droši un pieņems Tevi par savējo, viņš atplauks un dāvās visu savu mīlestību. Pirāts dievina uzmanību, tikai vēlas to saņemt no cilvēka, kuram spēj pilnībā uzticēties.
Ar citiem dzīvniekiem viņam ne vienmēr iet viegli, tāpēc Pirātam visdrošāk būs mājās, kur viņš ir vienīgais mīlulis.
Abi ir pelnījuši otru iespēju
Beilijs un Pirāts pierāda, ka trīs kājas nekad nav šķērslis mīlēt un būt laimīgam. Katram savas bailes, savi sapņi, bet abiem ir viena vēlme – atrast cilvēku, kurš redzēs nevis to, kas pietrūkst, bet to, ko viņi spēj dot.
Uzticību. Siltumu. Prieku. Mīlestību bez nosacījumiem.
Mēs, Slokas patversmes komanda, ticam, ka kaut kur ir cilvēks, kurš viņus izvēlēsies nevis aiz žēluma, bet tāpēc, ka sirds saka “JĀ”. Cilvēks, kurš pieņems viņu pagātni un palīdzēs rakstīt skaistu nākotni.
Un varbūt… tieši Tu esi tas cilvēks, kuru Beilijs vai Pirāts ar nepacietību gaidīs ik reizi, kad atvērsies mājas durvis?
Beilijs un Pirāts gaida savu cilvēku.
Pirāts mikročipa nr. 944116000198939
Beilijs mikročipa nr. 900263000440696
Ar abiem suņiem var iepazīties Slokas dzīvnieku patversmē, Jūrmalā, Dzirnavu ielā 8