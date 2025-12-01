Binde ir skarbs par valdību: Stratēģiju rakstīšanā mēs esam čempioni, bet tam neseko taktika 0
“Patiesībā mums ir virkne labu lozungu vai plānu, stratēģiju rakstīšanā mēs esam čempioni. Mums ir sarakstītas daudzas stratēģijas, kas pēc savas būtības ir pareizas, bet neseko taktiskais variants, un taktikai ir klāt jābūt resursiem, jo taktika bez resursiem ir pilnīgi tukša čaula,” tā par aktuālo situāciju Latvijas politikā un ekonomikā TV24 raidījumā “Naudas cena” izteicās Juris Binde, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, Latvijas Aizsardzības industrijas viceprezidents.
Un tad sākas problēmas, saka Binde: “Armijā to sauc par komandiera nodomu. Ir jāveido scenāriji, kā mēs līdz kaut kam nonākam, kādās nozarēs, uz ko mēs koncentrējamies, jo visās frontēs vienlaicīgi nevar darboties – būs galvenie dzinējspēki, ap kuriem mēs pievilksim klāt papildspēkus, tas ir, mazos un vidējos uzņēmumus. Tas īsti noformulēts nav.”
Mums ir tādas nozares kā, piemēram, IKT jeb Informāciju komunikāciju tehnoloģija, kas ir jaudīga. Šobrīd pieaugumu varam sagaidīt uz aizsardzības industrijas rēķina, jo tā ļoti strauji attīstīsies, bet nav tāda vienota resursu piešķīruma arī citām lietām, tajā skaitā arī jautājums par izglītību, par personāla sagatavošanu, par demogrāfiju, kas ir ārkārtīgi būtiski, tā Binde uzskaita lietas, kam šobrīd principā nav pievērsta vajadzīgā uzmanība.
Kāpēc lielajiem uzņēmumiem šo visu vajadzētu, jo tie tāpat ir lieli, tie iet lielajos eksporta tirgos pasaulē, konkurē, līdz ar to – valsts var būt tur, kur tā ir, šī ir provokatīva tēze, atzīst Binde, sakot, ka “šim jautājumam ir otrs aspekts. Ja runājam īstermiņā, ar īstermiņu saprotot 3-5 gadus, tad viss ir labi. Bet, ja mēs gribam runāt par valsti 20, 30 un 50 gadu skatījumā, tad mums ir svarīgi, lai visas šīs zināšanas, galvenie ofisi uzņēmumiem un pētniecības institūcijām atrodas Latvijā un nevis kaut kur citur, un pie mums ir tikai filiāles. Mums zināšanām un resursam ir jābūt šeit,” rezumē Binde.
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025