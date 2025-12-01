Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

“Ir svarīgi, lai saruna būtu konstruktīva,” Zelenskis novērtē sarunu rezultātus ar ASV un pauž pateicību Trampam 0

LA.LV
11:44, 1. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka sarunas Floridā bija atklātas un konstruktīvas, un uzsvēra Amerikas atbalsta nozīmi. Zelenskis izsaka pateicību ASV prezidentam Donaldam Trampam un visai ASV komandai, vēsta ārzemju mediji.

Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Pieci Latvijas ministri (kopš neatkarības atjaunošanas), kuri izpelnījušies vislielākās sabiedrības antipātijas. Pirmo uzminēsiet viegli!
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lasīt citas ziņas

Savā Telegram kanālā Zelenskis raksta: “Šodien, pēc komandu darba Amerikā noslēguma, Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs ziņoja par dialoga galvenajiem parametriem, tā fokusu un dažiem rezultātiem.” Pēc Zelenska teiktā, šī tikšanās ļāva detalizēti apsrpiest galvenās darba jomas un noteikt galvenās prioritātes Ukrainas interešu aizsardzībai.

“Ir svarīgi, lai saruna būtu konstruktīva un visi jautājumi sanāksmēs tiktu apspriesti atklāti un koncentrējoties uz Ukrainas suverenitātes un nacionālo interešu nodrošināšanu,” norādīja Ukrainas prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Vai spēsi kādu atpazīt? Publicētas līdz šim neredzētas Latvijas prezidentu jaunību dienu fotogrāfijas
NATO apsver būtiskas izmaiņas savā stratēģijā: izskan runas par preventīvu triecienu Krievijai
Kallasa: Ja Krievijas armija būs liela, ja tās militārais budžets būs tik liels, kāds tas ir pašlaik, viņi gribēs to atkal izmantot

Zelenskis arī uzsvēra Amerikas Savienoto Valstu un prezidenta Trampa nozīmi miera panākšanā Ukrainā un pauda viņam pateicību: “Esmu pateicīgs Amerikai, prezidenta Trampa komandai un pašam prezidentam par laiku, ko viņi tik intensīvi iegulda apņēmīgos soļos kara izbeigšanai. Mēs turpināsim pie tā strādāt.”

Prezidents norādīja, ka personīgās tikšanās laikā sagaida no delegācijas detalizētāku ziņojumu, un apstiprināja gatavību turpināt kopīgu darbu valsts drošības stiprināšanā un Ukrainas stratēģisko interešu virzīšanā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kļuvis skaidrs, kad un kur Tramps ar Putinu varētu atkal tikties
Putins piekrīt satikties ar Zelenski, bet.. ir viens nosacījums
Trampam Nobela prēmija nespīd? Nosaukti 5 iemesli, kāpēc Putins nekad nepārtrauks karu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.