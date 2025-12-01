“Ir svarīgi, lai saruna būtu konstruktīva,” Zelenskis novērtē sarunu rezultātus ar ASV un pauž pateicību Trampam 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka sarunas Floridā bija atklātas un konstruktīvas, un uzsvēra Amerikas atbalsta nozīmi. Zelenskis izsaka pateicību ASV prezidentam Donaldam Trampam un visai ASV komandai, vēsta ārzemju mediji.
Savā Telegram kanālā Zelenskis raksta: “Šodien, pēc komandu darba Amerikā noslēguma, Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs ziņoja par dialoga galvenajiem parametriem, tā fokusu un dažiem rezultātiem.” Pēc Zelenska teiktā, šī tikšanās ļāva detalizēti apsrpiest galvenās darba jomas un noteikt galvenās prioritātes Ukrainas interešu aizsardzībai.
“Ir svarīgi, lai saruna būtu konstruktīva un visi jautājumi sanāksmēs tiktu apspriesti atklāti un koncentrējoties uz Ukrainas suverenitātes un nacionālo interešu nodrošināšanu,” norādīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis arī uzsvēra Amerikas Savienoto Valstu un prezidenta Trampa nozīmi miera panākšanā Ukrainā un pauda viņam pateicību: “Esmu pateicīgs Amerikai, prezidenta Trampa komandai un pašam prezidentam par laiku, ko viņi tik intensīvi iegulda apņēmīgos soļos kara izbeigšanai. Mēs turpināsim pie tā strādāt.”
Prezidents norādīja, ka personīgās tikšanās laikā sagaida no delegācijas detalizētāku ziņojumu, un apstiprināja gatavību turpināt kopīgu darbu valsts drošības stiprināšanā un Ukrainas stratēģisko interešu virzīšanā.