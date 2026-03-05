Mūs gaida papildu pārsteigumi: Izraēla paziņo par nākamo fāzi karā pret Irānu 0
Izraēlas armijas štāba priekšnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs ceturtdien paziņojis, ka Izraēlas un ASV militārā kampaņa pret Irānu ieiet nākamajā fāzē.
“Tagad mēs pārejam uz nākamo operācijas posmu. Šajā posmā mēs turpināsim likvidēt [Irānas] režīmu un tā militārās spējas. Mūs gaida papildu pārsteigumi, kurus es neplānoju atklāt,” televīzijā paziņoja Zamirs.
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajām bāzēm Persijas līča valstīs.