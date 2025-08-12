#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Četras bankas, viena izvēle! Sieviete dalās pieredzē par hipotekārajiem kredītiem – kurš piedāvājums vislabākais, bet kura banka vilšanās? 0

6:08, 12. augusts 2025
Lai saprastu, kāda šobrīd ir situācija ar hipotekāro kredītu nosacījumiem Latvijā, kāda iedzīvotāja, plānojot iegādāties dzīvokli Rīgā ar “Altum” atbalstu ģimenēm, pieteicās kredītam četrās bankās – Luminor, SEB, Swedbank un Citadele. Sociālajā tīklā “Thread” viņa dalījusies ar vērtīgu informāciju ikvienam, kuram šobrīd aktuāls ir mājokļa iegādes process.

“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests
Sieviete detalizēti dalījās ar savu pieredzi, atklājot secinājumu, ka izdevīgākā likme ne vienmēr nozīmē labāko izvēli.

Vispirms sieviete dalās pārdomās par Luminor banku.

“Ļoti pozitīvs un patīkams iespaids par komunikāciju. Piezvanīja, sarunājām laiku videozvanam, kura laikā visu sīki izstāstīja, atbildēja uz jautājumiem. Pēc tam arī e-pastā atsūtīja informāciju. Arī vēlāk, kad man bija papildus jautājumi, tad ātri atbildēja ar zvanu. Piedāvāja pievienoto likmi 1,65% ar noteikumu, ka algu pārceļu uz Luminor. Nav komisijas par kredīta izsniegšanu. Varu iegādāties dzīvokli ar 5% pirmo iemaksu.”

Tālāk sekoja plusu un mīnusu uzskaitījums saistībā ar Citadeles banku. “Ļoti patika online pieteikumā iespēja uzreiz ar integrācijām dabūt konta pārskatu no Swedbank, nebija jātaisa un jāiesniedz pdf faili. Diemžēl tas arī bija vienīgais pozitīvais faktors. Pēc tam zvanīja bankas pārstāvis parunāties un pastāstīja, ka viņi var piedāvāt pievienoto likmi 2 – 2,5 % un vēl nav zināms vai būs jāmaksā arī komisija par kredīta izsniegšanu. Ar to arī visa saruna beidzās.”

Kas attiecas uz Swedbank, tad sieviete atklāja, ka “pēc pieteikuma aizpildīšanas gandrīz nedēļu nācās gaidīt uz pirmo zvanu. Pirmajā sarunā sabiedēja ar neizdevīgiem nosacījumiem – 10% pirmo iemaksu, 1,75% pievienoto likmi. Kad pastāstīju par Luminor piedāvājumu un iesniedzu arī vērtējumu, tad gan piedāvājumu uzlaboja uz tādu pašu – 5% pirmo iemaksu un 1,65% pievienoto likmi. Tālāk arī visa komunikācija bija daudz veiklāka. Arī šeit nav jāmaksā komisija par kredīta izsniegšanu.”

Daloties pieredzē ar SEB banku, sieviete atklāja, ka komunikāciju bijusi ļoti slikta.

“Komunikācijas ziņā vissliktākā pieredze. Pēc pieteikuma aizpildīšanas atsūtīja informāciju e-pastā un arī visa turpmākā saruna, atbildes uz jautājumiem bija tikai e-pastā. Turklāt atbildēja virspusēji, īsti neiedziļinoties jautājumā. Nācās vēl 3 reizes uzdot precizējošus jautājumus, lai kaut kā varētu izlobīt atbildi.

SEB gan piedāvāja vislabāko pievienoto likmi 1,59 % un arī 5% pirmo iemaksu. Un arī bez komisijas par kredīta izsniegšanu.”

Kopsavilkumā iedzīvotāja atklāja, kuras bankas piedāvājumu beigās izvēlējusies.

“Lai gan visizdevīgākā pievienotā likme bija SEB, tomēr šo banku neizvēlējos dēļ komunikācijas stila. Turklāt SEB internetbankā nav mani interesējoša funkcija. Izvēlējos Swedbank, jo tā ir mana banka un man tur ir viss sakārtots. Būtu papildus neērtības, ja vajadzētu algu pārcelt uz citu banku. Bet kopumā vispatīkamāko iespaidu radīja Luminor un būtu izvēlējusies šo banku, ja nebūtu iepriekš aprakstīto neērtību.”


Arī citi “Thread” lietotāji dalījās viedokļos par pieredzi ar hipotekārajiem kredītiem.

