#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Maxim Shemetov / POOL / AFP

“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests 0

LA.LV
21:44, 11. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Putins negrasās gatavoties uguns pārtraukšanai Ukrainā, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz izlūkdienesta ziņojumu, vēsta Unian.net.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ja tavā vārdā ir kāds no šiem 3 burtiem, tev piemīt kaut kas patiesi īpašs
Veselam
Sāp un dedzina pakrūtē? 10 pārtikas produkti, kas kaitē kuņģim un veicina kuņģa dedzināšanu
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Lasīt citas ziņas

“Putins ir noskaņots tikai uz to, lai tikšanos ar Ameriku pasniegtu kā savu personīgo uzvaru un turpinātu rīkoties tāpat kā līdz šim – spiestu uz Ukrainu. Nav nevienas pazīmes, ka krievi būtu saņēmuši signālus gatavoties pēckara situācijai,” viņš sacīja savā vakara uzrunā vietnē Telegram.

Viņš piebilda, ka krievi pārvieto savus karaspēkus tā, lai sāktu jaunas uzbrukuma operācijas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā
Krimināls
“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis
“Krievijas mērķi nav mainījušies!” Latvijas ārlietu ministres skaidrojums pirms Trampa un Putina tikšanās

“Ja kāds gatavojas mieram, viņš tā nerīkojas. Mēs turpinām informēt partnerus par reālo situāciju kaujas laukā, diplomātijā un Krievijas plāniem turpmākajai rīcībai,” piebilda Zelenskis.

Dienu iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka savas tikšanās ar Putinu laikā mēģinās atgūt daļu “vērtīgās teritorijas”, ko Krievija okupējusi kara laikā, atpakaļ Ukrainai. Viņš arī norādīja, ka gaidāmā tikšanās ar Kremļa diktatoru būs izmēģinājuma rakstura.

Tikmēr Bloomberg raksta, ka Ukraina un Eiropas valstis pirms Putina un Trampa tikšanās zvanīs ASV prezidentam. Tiek norādīts, ka šī saruna būs veltīta turpmākiem spiediena veidiem uz Krieviju, kā arī iespējamo miera sarunu sagatavošanai un ar tām saistītajiem jautājumiem par teritoriālajām pretenzijām un drošību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Krievijas mērķi nav mainījušies!” Latvijas ārlietu ministres skaidrojums pirms Trampa un Putina tikšanās
Neko par Ukrainu bez Ukrainas: pirms gaidāmās tikšanās ar Putinu Tramps Eiropas partneriem apsolījis ko ļoti svarīgu
“Viņš ir zvērs ar asiem zobiem un nagiem…” The Washington Post atklāj, ko Trampam vajadzētu pieprasīt no Putina Aļaskā, lai panāktu mieru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.