“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests 0
Putins negrasās gatavoties uguns pārtraukšanai Ukrainā, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz izlūkdienesta ziņojumu, vēsta Unian.net.
“Putins ir noskaņots tikai uz to, lai tikšanos ar Ameriku pasniegtu kā savu personīgo uzvaru un turpinātu rīkoties tāpat kā līdz šim – spiestu uz Ukrainu. Nav nevienas pazīmes, ka krievi būtu saņēmuši signālus gatavoties pēckara situācijai,” viņš sacīja savā vakara uzrunā vietnē Telegram.
Viņš piebilda, ka krievi pārvieto savus karaspēkus tā, lai sāktu jaunas uzbrukuma operācijas.
“Ja kāds gatavojas mieram, viņš tā nerīkojas. Mēs turpinām informēt partnerus par reālo situāciju kaujas laukā, diplomātijā un Krievijas plāniem turpmākajai rīcībai,” piebilda Zelenskis.
Dienu iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka savas tikšanās ar Putinu laikā mēģinās atgūt daļu “vērtīgās teritorijas”, ko Krievija okupējusi kara laikā, atpakaļ Ukrainai. Viņš arī norādīja, ka gaidāmā tikšanās ar Kremļa diktatoru būs izmēģinājuma rakstura.
Tikmēr Bloomberg raksta, ka Ukraina un Eiropas valstis pirms Putina un Trampa tikšanās zvanīs ASV prezidentam. Tiek norādīts, ka šī saruna būs veltīta turpmākiem spiediena veidiem uz Krieviju, kā arī iespējamo miera sarunu sagatavošanai un ar tām saistītajiem jautājumiem par teritoriālajām pretenzijām un drošību.