“Ibumetin” vairs nepalīdz? Tas jau ir trauksmes signāls, brīdina ārsts 0
Par to, kad galvassāpes ir nekaitīgas un kad tās signalizē par nopietnākām veselības problēmām, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidroja Skrides Sirds klīnikas internists Valdis Ģībietis.
“Katram šad tad mēdz pasāpēt galva – reizi mēnesī, reizi pāris nedēļās. Jautājums, cik bieži tas ir? Ja tas ir reizi mēnesī, tad tas nav pārāk bieži. Ja katru nedēļu, tad jau jāpievērš uzmanība,” norādīja Ģībietis.
“Arī, cik stipras ir sāpes. ‘Man bija grūta darba diena, mazliet pasāp galva vakarā,’ – tas nav nekas īpašs. Bet, ja ir tā, ka sāpes nopietni traucē darīt ikdienas lietas, tad ir jāpievērš uzmanība un jādodas pie ārsta,” viņš uzsvēra.
Ja iedzertā “Ibumetin” tabletīte nepalīdz, tas arī ir trauksmes signāls, ka vajag vismaz pārbaudīties, brīdina ārsts.
“Svarīgi – vai tās ir tikai galvassāpes, vai papildus vēl kaut kas – slikta dūša, redzes traucējumi vai jebkas cits, kas nav īsti normāli,” viņš piebilst.
Kopumā, ja cilvēkam ir galvassāpes, kuras ir katru nedēļu vai biežāk, tad pie ārsta ir obligāti jāaiziet, uzsver Ģībietis.