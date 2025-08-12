“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis 0
Brīvdienās uz šosejām miruši divi gājēji. Viens no tiem sestdien, 9. augustā, ap plkst.22.30 vakarā Smiltenes pagastā uz ceļa Smiltene-Valka. Kāds vīrietis pakļuva zem “Volvo” riteņiem. Policija informē, ka gājējs bijis bez gaismu atstarojošiem elementiem. Otrs letālais negadījums notika netālu no Pūres svētdien, 10. augustā, pirmdien vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Nepilnus 50 metrus no autobusu pieturas “Laipas” pie Pūre svētdienas, 10. augusta, vakarā izdzisa kāda jauna vīrieša dzīvība.
Uz ceļa braucamās daļas palikuši kempera riepu nospiedumi un asfaltā iespiedusies milzīga asins peļķe. Sadursmes troksnis bija dzirdams pat kilometra attālumā.
“No sākuma domāju, ka riepa ir pārsprāgusi. Aizgāju pēc tālskata. Un tad tā viena mašīna, kas bija tāda laikam, tie ceļotāji. Tie montēja pakaļējo riepu labo. Un tur bija kādas trīs vieglās mašīnas, kas bija nobraukušas malā un vēl viena ceļojošā kulba.”
Drīz vien notikuma vietā ieradās ātrās palīdzības, ugunsdzēsēju un policijas brigādes, un Kaspars saprata, ka tā nav sprāgusi riepa, ap kuru izmisīgi staigāja kempera un citu transportlīdzekļu vadītāji – zem smagās automašīnas riteņiem bija pakļuvis vīrietis.
“Un tad, kad tie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sāka stāvēt ilgāk par stundu. Tas viss ir bezcerīgi,” stāsta aculiecinieks Kaspars.
Ap notikuma vietu sāka veidoties pamatīgs sastrēgums, negadījuma vieta tika norobežta un satiksme paralizēta. Šosejas posms pie autobusu pieturas nebija izbraucams pat vairākas stundas pēc tā, kad saspiestā vīrieša ķermeni no mašīnas atbrīvoja ugunsdzēsēji.
Viktorija Gribuste, VUGD pārstāve: “Notikuma vietā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja cilvēka nāvi, savukārt ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja cilvēka kāju, kas bija iespiesta.”
Neoficiāla aculiecinieka informācija liecina, ka nelaiķis bija braucis ar kemperi un nolēma piestāt ceļa malā. Pavisam negaidīti uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt, skrienot tam pakaļ. Taču nepaspēja pamukt malā no aiz mugurā braucošā kempera.
Madara Šeršņova, Valsts policijas pārstāve: “Neilgi pēc pulksten pieciem pēcpusdienā Tukuma novadā Pūres pagastā pa autoceļu Rīga – Ventspils kāds vīrietis vadīja kavas automašīnu un uzbrauca gājējam, kurš atradās uz ceļa braucamās daļas. Negadījumā dzīvību zaudēja 1994. gadā dzimis vīrietis.”
Aculiecinieki vēsta, ka mirušā vīrieša suns ir palicis dzīvs. Par traģisko notikumu uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.