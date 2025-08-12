VIDEO. Hakuna Matata! Zooloģiskā dārza surikata un mežacūkas draudzība aizkustina soctīklotājus 0
Hakuna Matata! Tieši tā varētu teikt, ieraugot apburošu un pavisam īstu draudzību kā no leģendārās multfilmas “Karalis Lauva”. Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) zooloģiskajā dārzā kopā dzīvo surikats un mežacūka, kas nu kļuvuši par interneta sensāciju – gluži kā multfilmas varoņi Timons un Pumba!
Video ar šo neparasto pāri ir izplatījies sociālajos tīklos, savācot miljoniem skatījumu un iepriecinot cilvēkus visā pasaulē.
Timons ir žiperīgs, gudrs surikats, bet Pumba – labsirdīgs, nedaudz neveikls mežacūku tēviņš. Viņi ir vieni no iemīļotākajiem varoņiem no 1994. gada Disneja animācijas filmas “Karalis Lauva”, kas kļuvusi par klasiku bērniem un pieaugušajiem visā pasaulē.
Viņu dzīves moto – “Hakuna Matata” – svahili valodā nozīmē “bez rūpēm”, un tieši šādā vieglprātīgā, bet sirsnīgā garā viņi palīdz galvenajam varonim – lauvēnam Simbam – izaugt un kļūt par īstu karali.