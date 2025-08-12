#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Hakuna Matata! Zooloģiskā dārza surikata un mežacūkas draudzība aizkustina soctīklotājus 0

LA.LV
22:03, 11. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Hakuna Matata! Tieši tā varētu teikt, ieraugot apburošu un pavisam īstu draudzību kā no leģendārās multfilmas “Karalis Lauva”. Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) zooloģiskajā dārzā kopā dzīvo surikats un mežacūka, kas nu kļuvuši par interneta sensāciju – gluži kā multfilmas varoņi Timons un Pumba!

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ja tavā vārdā ir kāds no šiem 3 burtiem, tev piemīt kaut kas patiesi īpašs
Veselam
Sāp un dedzina pakrūtē? 10 pārtikas produkti, kas kaitē kuņģim un veicina kuņģa dedzināšanu
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Lasīt citas ziņas

Video ar šo neparasto pāri ir izplatījies sociālajos tīklos, savācot miljoniem skatījumu un iepriecinot cilvēkus visā pasaulē.

Timons ir žiperīgs, gudrs surikats, bet Pumba – labsirdīgs, nedaudz neveikls mežacūku tēviņš. Viņi ir vieni no iemīļotākajiem varoņiem no 1994. gada Disneja animācijas filmas “Karalis Lauva”, kas kļuvusi par klasiku bērniem un pieaugušajiem visā pasaulē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā
Krimināls
“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis
“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests

Viņu dzīves moto – “Hakuna Matata” – svahili valodā nozīmē “bez rūpēm”, un tieši šādā vieglprātīgā, bet sirsnīgā garā viņi palīdz galvenajam varonim – lauvēnam Simbam – izaugt un kļūt par īstu karali.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latgalē pamanītā, neparasti košā varde šokējusi atradējus – Rīgas ZOO pēta “vardi peldkostīmā”
TV24
Kā rīkoties, ja dzīvniekam piesūkusies ērce? Atbild Veterinārārstu biedrības vadītājs
Masveida nogalināšana Vācijas zoodārzā izraisa pasaules mēroga sašutumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.