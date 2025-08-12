Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā 0
Katru augustu cilvēkiem ir īpaša tikšanās ar kosmosu – sena tradīcija un vasaras rituāls: naktī vērot debesis un gaidīt krītošās zvaigznes. Šogad meteoru lietus sasniegs kulmināciju naktī no 12. uz 13. augustu, informē euronews.com.
No visiem gada meteoru lietiem neviena parādība nav tik populāra kā šī. Tomēr 2025. gadā krītošo zvaigžņu novērošanu sarežģīs spožs Mēness, kas aizēnos daļu krītošo meteoru.
Neskatoties uz to, šis gads var kļūt par neaizmirstamu vērošanas laiku, ja zināsiet, kā un kur skatīties.
No komētas putekļiem līdz “Svētā Lorensa asarām”
Kad komēta pietuvojas Saulei, tās ledus strauji iztvaiko, kosmosā izmetot milzum daudz smilšu grauda izmēra daļiņu. Šo putekļu straumi Zeme ik gadu šķērso jūlija beigās un augustā. Saskaroties ar atmosfēru 59 km/s ātrumā, šie sīkie fragmenti sakarst un uzliesmo, radot spožas svītras, ko redzam kā meteorus un uzskatām par krītošām zvaigznēm.
No Ķīnas hronikām līdz Eiropas leģendām
Vecākie pieraksti par meteoru lietu nāk no Ķīnas un datēti ap 1936. gadu. Eiropā tie kļuva plaši pazīstami tikai 19. gadsimtā, kad beļģu astronoms Ādolfs Kvetelets pierādīja, ka tā ir ikgadēja un cikliska parādība.
Eiropas tradīcijā krītošās zvaigznes augustā dēvē arī par “Svētā Lorensa asarām” – kristiešu mocekļa nāves diena 10. augustā radījusi ticējumu, ka meteoru lietus ir viņa ugunīgās asaras.
Krītošās zvaigznes 2025. gadā – ko sagaidīt?
Šogad meteoru aktivitātes periods ir no 17. jūlija līdz 24. augustam, bet maksimums – naktī no 12. uz 13. augusta, intensīvākajam brīdim iestājoties ap plkst. 04.38 pēc Latvijas laika.
Galvenais izaicinājums būs Mēness – dilstošā fāzē ar 83% apgaismojumu. Tas radīs dabisku gaismas piesārņojumu, kas padarīs redzamus vien spožākos meteorus. Parasti šajā laikā var redzēt 100 – 150 meteoru stundā, taču šogad to būs mazāk.
Kā sagatavoties?
Krītošo zvaigžņu vērošanai nav vajadzīgs teleskops vai binoklis, jo vislabāk to ir skatīties ar neapbruņotu aci.
Noderīgi padomi, lai skatīšanās būtu daudz patīkamāka:
- Ērts guļamais krēsls vai sega, lai kakls nenogurst, vērojot debesis;
- Silts apģērbs slāņos, jo pat vasaras naktīs var kļūt vēsi;
- Lukturītis ar sarkano gaismu – nebojā acu pielāgošanos tumsai;
- Karsts dzēriens un uzkodas ilgai zvaigžņu vērošanai;
2025. gada krītošo zvaigžņu nakts solās būt izaicinājums, taču pacietīgākie novērotāji, izvēloties tumšas vietas un rūpīgi sagatavojoties, varēs piedzīvot patiesi neaizmirstamus debesu skatus.