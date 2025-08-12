#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Eksperts brīdina: šī viela veidojas, cepot kartupeļus un kaitē atmiņai un veselībai 0

21:23, 11. augusts 2025
Par to, kā sabiedrība var veicināt pārtikas drošību ikdienā, TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” diskutēja Zemkopības ministrijas Pārtikas nekaitīguma, inovatīvo produktu un gēnu inženierijas nodaļas vadītāja vietnieks Māris Valdovskis.

“Attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumi un uzraugošās institūcijas dara to, kas viņām jādara, bet ir arī daudz lietas, kuras katrs no mums var darīt savā virtuvē, lai mazinātu dažādu kaitīgo vielu iedarbību savā uzturā,” norādīja Valdovskis.

Viena no šādām vielām ir – akrilamīds. Tā ir toksiska viela, kura veidojas ar cieti bagātos augu izcelsmes produktos, reducējošo cukuru, fruktozes, glikozes un aminoskābes asparagīna reakcijas rezultātā, un to sauc par Mailarda reakciju – temperatūrā virs 120 grādiem pēc Celsija, zema mitruma apstākļos, skaidro Valdovskis.

“Respektīvi – vārot kartupeļus, akrilamīds neveidojas. Viņš veidosies, kartupeļus cepot vai vārot eļļā un fritējot,” uzsver Valdovskis.

Speciālists norāda, ka būtu ļoti svarīgi ievērot savā virtuvē dažas lietas, ar kurām katrs no mums var mazināt kaitīgā savienojuma ietekmi, jo tas ir potenciāli kancerogēns savienojums, kurš iedarbojas uz nervu sistēmu, mazina atmiņas iespējas, tāpat arī negatīvi ietekmē reproduktīvo veselību.

