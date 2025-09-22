VIDEO. Ukrainas aizstāvis trīs gadus pavadīja krievu gūstā ar lodi sirdī 0

Ukraiņu sirds ķirurgs Boriss Todurovs pavēstījis par unikālu gadījumu – Ukrainas karavīrs, kurš aizstāvēja “Azovstaļ” rūpnīcu, pēc ievainojuma 2022. gadā nonāca Krievijas gūstā un tur pavadīja trīs gadus, dzīvojot ar lodi sirdī.

Pirms dažiem mēnešiem karavīrs tika atbrīvots gūstekņu apmaiņas ceļā. Ārsts uzsvēra, ka visus šos gadus karavīrs bija spiests dzīvot ar lodi, kas brīnumainā kārtā nebija bojājusi dzīvībai svarīgus orgānus.

“Visus šos trīs gadus viņš dzīvoja ar šo lodi sevī… Par laimi, tā neko nesabojāja. Tagad mēs to esam izņēmuši. Viņam ir paveicies. Es ticu, ka viņš nodzīvos garu un laimīgu mūžu,” sociālajos tīklos vēsta Todurovs.

