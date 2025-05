Ekrānuzņēmumi no LTV raidījuma “4.studija”

Likuma sargi un finanšu eksperti nebeidz atgādināt, ka nevajag svešiem, internetā iepazītiem vīriešiem uzticēt savu naudu un vēl jo vairāk – šīs personas vajadzībām ņemt kredītus! Arī tad, ja tā cilvēka ir ļoti žēl un viņš zvēr, ka naudu atdos.

Pamatīgās finansiālās nepatikšanās iekūlusies kāda sieviete – Kristīne, kura noticējusi “TikTok” platformā iepazītajam Edgaram. Kristīne apgalvo, ka vīrietis no viņas izkrāpis vairākus tūkstošus eiro, savukārt Edgars uzskata, ka naudu aizņēmies un vēlējies atdot, bet sākts saukt par krāpnieku, vēsta LTV raidījums “4.studija”.

Kristīne dažādās ātro kredītu iestādēs aizņēmusies 5000 eiro, lai tos aizdotu pavisam svešam, internetā iepazītam vīrietim: “Puse algas aiziet tagad dēļ šī. Jā, tikai dēļ šī.”

Izrādās, ka viņa nav vienīgā vīrieša glābēja. Kāda cita sieviete uz sava vārda paņēmusi mobilo telefonu uz nomaksu šim vīrietim.

“Viņš iežēlināja ar savām slimībām, ka audzējs galvā, ka jābrauc uz Vāciju uz apstarošanu,” dalās Kristīne.

Kā atgūt līdzekļus, kurus labprātīgi esi ieskaitījis svešas personas bankas kontā – skaidroja “4.studija”.

Kristīne un Edgars iepazinušies “TikTok” platformā. Abi iesaistījušies tiešsaistes tērzēšanā un pat satikušies dzīvē. Tā gan neesot bijusi romantiska iepazīšanās, uzsver Kristīne. Viņai ir vīrs, bērni un, diemžēl, – arī pārmērīga empātija pret cilvēkiem, kuri nonākuši dzīves grūtībās.

“Uzdūros uz vienu vīrieti, kas arī tajā laikā tā kā slimnīcā gulēja un insults viņam bija. Un es vēl brīnījos – kā tu, ja tev insults bijis, tu sēdi “lodziņos” un runā ar cilvēkiem. Tas tā kā piesaistīja un es komentāros tā kā veselību un tā. Viņš iežēlināja ar savām slimībām, ka audzējs galvā, ka jābrauc uz Vāciju uz apstarošanu, ka viņš te, Latvijā, nejūtas kā cilvēks, ka viņam vajag uz UK braukt,” stāsta Kristīne.

Sieviete uzsver, viņai bijis Edgara ļoti žēl. It īpaši, kad viņš decembrī – savā dzimšanas dienā – stāstījis, ka dosies “peldēties”. Viņa sapratusi, ka vīrietis vēlas padarīt sev galu un ļoti uztraukusies, kad viņš vairs nav bijis sazvanāms.

“Tā jūra man iesēdās zemapziņā, jo es divas nedēļas nevarēju ne ieēst, ne iedzert, tīri uz nervu pamata.”

Pēc tam gan izrādījies, ka ar jauniegūto draugu viss ir kārtībā. Viņš gan turpinājis nemitīgi sūdzēties par situācijām, kuras var atrisināt tikai nauda, taču tās viņam neesot. Žēlums pret nelaimīgo cilvēku lika Kristīnei kļūt ļoti dāsnai.

“Viņš gan balss ziņas sūtīja, gan rakstveidā “WhatsAppā”, jo viņš tā – man nav ko ēst. Bet es ēdu normālas vakariņas mājās, bet viņš tajā UK saucamajā kaut kādus cepumus grauž. Protams, man žēl paliek. Viņš vienkārši, nu, uz mani to labsirdību un uzticību arī trāpījās. Viņš tā kā arī teica, ka viņam tas audzējs galvā. Jā, tad dzimumzīmes, kas viņam tur jāpārbauda. Tad, kad viņš man prasīja uz Vāciju to naudiņu, tad divas reizītes viņš brauca. Uz to pašu UK, tad īre, viņam tur botas nav. Viņš pliks un nabags.”

Tikmēr “4.studijā” vērsās vēl kāda cietusī. Viņa Edgaram bija uzticējusi pat savu bankas karti, lai viņš varētu saņemt naudu no līdzcilvēkiem. Finansiāli palīdzējusi arī pati. Publiski stāstīt par to, kā pati ļāvusi sevi apkrāpt, sieviete nevēlas, bet atsūta mums iesniegumu, kuru martā uzrakstījusi Valsts policijā.

Citāts no sievietes iesnieguma Valsts policijai: “Vīrietis ar savu uzvedību ieguva manu uzticību, stāstīja par savām problēmām ar ko mani iežēlināja. Mūsu komunikācijas laikā es viņam esmu aizdevusi naudas līdzekļus, apmēram 400 EUR. Naudu es viņam sūtīju uz bankas kontu, kurš piederēja sievietei, ar kuru viņam iepriekšējā vasarā bija attiecības, kā arī klātienē devu naudas līdzekļus personīgi. Naudas summas nebija lielas, tās bija no 30 līdz 50 EUR. Kā arī es uz sava vārda pēc viņa lūguma esmu paņēmusi mobilo telefonu uz nomaksu.”

Kristīne turpina: “Citas meitenes tur līdz 500 eiro, līdz 600 ir aizdevušas. No manis viņš 5000 divu mēnešu laikā. Paņēmu kredītus, lai viņam iedotu. Visus piecus tūkstošus. Jā. Katru mēnesi tagad maksājums ir pie 300 eiro. Jā, divu gadu garumā, jā. Puse algas aiziet tagad dēļ šī. Jā tikai dēļ šī.”

4.studijas sazvanīts, Edgars ir uztraucies par nomelnošanas kampaņu, kura patlaban pret viņu esot izvērsta internetā. Par viņu sarakstīta pat dziesma, kas vīrieti ļoti aizvainojusi.

Edgars: “Jūs saprotat? Pieņemsim, mums ir vienošanās, ka viņa man aizdod līdz piektdienai. Vai ne? Tad viņa nevar mani jau otrdien pasludināt par krāpnieku! Es visus solījumus, ko es pildīju, tos es turēju. Visus.”

Kristīne stāsta, ka toreiz sajutusies apmānīta un vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu par, viņasprāt, izkrāptiem līdzekļiem.

Gita Gžibovska, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste raidījumam skaidro: “Valsts policija bija saņēmusi sievietes iesniegumu un, iepazīstoties ar lietas apstākļiem, tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, jo tika konstatēts, ka notikušajā nav noziedzīga nodarījuma sastāva. Policijas rīcībā esošie materiāli liecina, ka sieviete naudu aizdevusi labprātīgi, uzņemoties kredītsaistības, kā arī vīrietis nav izdarījis spiedienu par finansiālo palīdzību un norāda, ka naudu atdos.”

Valsts policijā ieteikts vērsties prokuraturā. Prokuratūrā norādīts, ka Kristīnei jāvēršas tiesā civiltiesiskā kārtā, lai atgūtu Edgara vajadzībām iztērēto naudu. Viņa nolēma ne tikai vērsties tiesā, bet arī sociālajos tīklos brīdināt citas sievietes par šo personu.

Edgars 4.studijai norāda, ka ir sācis atdot savu parādu, nosauc arī summu, par kādu pats uzņēmies kredītsaistības – 5000 eiro. Tagad šīs draudzīgās, finansiālās attiecības vērtēs tiesa Civiltiesiskā kārtā. Jāpiebilst, ka Edgars tiesas priekšā par darbībām, kas saistītas ar finansu iegūšanu, stāsies ne pirmo reizi.

Edgara un viņa draudzeņu attiecību risināšanai kā seriālam seko līdz sociālo tīklu lietotāji. Abas puses gluži vai sacenšas, kurš kuram vairāk iedzels un sāpinās. Valsts policijā norāda, ka šāda veida attiecību risināšanā likumsargi neiejauksies, jo rupjību izteikšana interneta vidē vērtējama vien kā neētiska rīcība. Tiesa gan, – līdz mirklim, kad tiek konstatētas kāda noziedzīga nodarījuma pazīmes. Kristīnei arī ieteikts vērsties tiesā, lai viņai piemērotu pagaidu aizsardzība. Savukārt mēs aicinām – sargiet savu naudu – un atgādinām, ka kādu par vainīgu naudas izkrāpšanā var atzīt tikai tiesa.