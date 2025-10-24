Viss kārtībā! “Ride” e-velosipēdi arī turpmāk būs pieejami interesentiem 0
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saskaņojis koplietošanas e-velosipēdu operatora “Ride Mobility” (“Ride”) ieviesto papildu risinājumu klientu vecuma kontrolei un atļāvis uzņēmumam turpināt pakalpojuma sniegšanu, liecina informācija PTAC mājaslapā.
PTAC mājaslapā norādīts, ka “Ride” ir nodrošinājis identitātes un vecuma pārbaudi un pakalpojuma nepieejamību nepilngadīgām personām. Korektīvie pasākumi ar iestādi ir saskaņoti piektdien, 24. oktobrī.
“Ride” izpilddirektors Edgars Jākobsons aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums no pirmdienas, 20. oktobra, ir ieviesis papildu drošības risinājumus, lai “Ride” pakalpojumus neizmantotu lietotāji, kuri nav sasnieguši atbilstošu vecumu.
“Patlaban visiem “Ride” e-velosipēdu lietotājiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase, ID karte, autovadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja, un sistēma veic vecuma pārbaudi, salīdzinot dokumentā redzamo fotogrāfiju ar lietotāja reāllaika fotogrāfiju,” skaidroja Jākobsons.
Viņš uzsvēra, ka PTAC rīcība, apturot pakalpojumu, radīja neizpratni, jo pakalpojums bija drošs un šādam solim nebija pamata. “PTAC ir iepazinies ar reālo situāciju un pieņēmis loģisku lēmumu – ļaut turpināt pakalpojuma sniegšanu,” uzsvēra Jākobsons.
Viņš piebilda, ka “Ride” no PTAC sagaida “skrupulozu” izvērtējumu arī par pārējo nozares uzņēmumu pakalpojumu drošību, kā arī sagaida, ka PTAC veiks attiecīgās darbības, lai nodrošinātu vienlīdzīgu prasību izpildi, samazinātu negadījumu riskus un veicinātu atbildīgāku braukšanas kultūru.
LETA jau ziņoja, ka PTAC pirmdien, 20. oktobrī, nolēma uzdot pārtraukt “Ride” piedāvāto pakalpojumu sniegšanu pēc negadījuma, kurā dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu.
Centrā skaidroja, ka lēmumā par PTAC norādījumu pārtraukt “Ride” pirmsšķietami nedroša pakalpojuma piedāvāšanu teikts, ka pakalpojuma atsākšana ir iespējama, PTAC iesniedzot pierādījumus par vecuma verifikāciju, lai centrs varētu pārliecināties par to, kādā veidā tiek pārbaudīts datu un personas autentiskums, metodoloģija un citi.
Pirmdien, 20. oktobrī, rīta pusē PTAC saņēma oficiālu vēstuli no “Ride” par vecuma verifikācijas rīku ieviešanu, tomēr sniegtā informācija nebija pietiekama, lai pārliecinātos par vecuma verifikācijas veikšanu. Tādējādi PTAC vērtēja papildu informāciju no komersanta.
Lēmumā bija noteikts, ka līdz ceturtdienai, 23. oktobrim, komersantam bija jāiesniedz pierādījumi, ka ir ieviesta vecuma verifikācija. Ja komersants divu dienu laikā neizpildītu lēmumu, PTAC būtu jāsāk piespiedu izpildes darbības, piemērojot piespiedu naudu, kuras maksimālais apmērs var būt 10 000 eiro.
Jākobsons aģentūrai LETA iepriekš uzsvēra, ka uzņēmums neredzēja iemeslu, kādēļ pakalpojumu nodrošināšana bija jāpārtrauc, jo uzņēmums ieviesa vecuma verifikācijas rīkus, un šie pasākumi esot bijuši saskaņoti ar PTAC.
PTAC jau iepriekš oktobra sākumā norādīja, ka “Ride” piedāvātā pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama, un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai, bet uzņēmums šo norādījumu neizpildīja un turpina sniegt pakalpojumu.
PTAC ir sācis visu lietotņu, kuras piedāvā koplietošanas skrejriteņus un citus mikromobilitātes rīkus, izvērtēšanu.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka SIA “Ride” reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024. gadā “Ride” strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jēkobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidēja no “Jaunās vienotības” saraksta.