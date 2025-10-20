“Pakalpojums rada nopietnu apdraudējumu nepilngadīgo dzīvībai un veselībai!” PTAC aptur “Ride” pakalpojumu sniegšanu 0
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēmis pārtraukt koplietošanas “e-velosipēdu” operatora “Ride Mobility” (“Ride”) piedāvāto pakalpojumu sniegšanu pēc negadījuma, kurā dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu, aģentūru LETA informēja PTAC.
Centrs, izvērtējot publiski pieejamo informāciju un veicot pakalpojuma pārbaudi, konstatējis, ka “Ride” mobilajā lietotnē nav ieviesti efektīvi vecuma verifikācijas mehānismi, kas liegtu nepilngadīgām personām piekļūt pakalpojumam. Lietotāji varēja ievadīt brīvi izvēlētus dzimšanas datus un apstiprināt pilngadību bez jebkādas pārbaudes, uzsver PTAC.
Vienlaikus PTAC pirmdien ir saņēmis komersanta sniegto informāciju par risinājumiem un to izvērtēs, taču patlaban pakalpojumu “Ride” nedrīkst sniegt, līdz PTAC pārliecināsies, kā notiek lietotāju identitātes un vecuma pārbaude, kādas metodes tiek izmantotas, kā arī kur un kā tiek iegūti dati, lai gūtu pārliecību, ka persona ir pilngadīga.
Pakalpojumu varēs atsākt sniegt tikai pēc tam, kad uzņēmums būs iesniedzis iestādei izvērtēšanai pierādījumus par korektīvo pasākumu izpildi un korektīvie pasākum būs saskaņoti ar PTAC.
PTAC jau iepriekš oktobra sākumā norādīja, ka “Ride” piedāvātā pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama, un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai, bet uzņēmums šo norādījumu neizpildīja un turpina sniegt pakalpojumu.
PTAC lēmums paredz, ka to var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā.
Jākobons aģentūrai LETA uzsvēra, ka uzņēmums patlaban neredz iemeslu, kādēļ pakalpojumu nodrošināšana ir jāpārtrauc, jo uzņēmums ir ieviesis vecuma verifikācijas rīkus, un šie pasākumi esot saskaņoti ar PTAC.
Tāpat viņš norādīja, ka uzņēmums apsver iespēju vērsties tiesā, jo visi rekomendējošie ieteikumi ir ieviesti, un tiek izplatīta nepatiesa informācija.
Vienlaikus PTAC sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, Valsts policiju, Rīgas pašvaldību un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvjiem veica pakalpojuma risku izvērtēšanu. Komisija secināja, ka pakalpojums rada nopietnu apdraudējumu nepilngadīgo dzīvībai un veselībai un neatbilst droša pakalpojuma prasībām.
Lai novērstu turpmākus riskus, PTAC uzdevis “Ride” nekavējoties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad tiks nodrošināta lietotāju identitātes un vecuma pārbaude, pakalpojuma nepieejamība personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, papildu drošības pasākumi, ja pakalpojums paredzēts arī nepilngadīgajiem, piemēram, aizsardzības līdzekļu lietošana, vecāku piekrišana, vismaz velosipēda vadīšanas tiesību esamība.
Vienlaikus PTAC informē, ka tiek virzīti grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredzēs stingrākas prasības pašgājēju velosipēdu izmantošanai, tostarp obligātu reģistrāciju, vecuma ierobežojumus un vadīšanas tiesību nepieciešamību.
LETA jau ziņoja, ka “Ride” no pirmdienas ir ieviesis klientu vecuma verifikācijas rīkus
Kompānijas izpilddirektors Edgars Jākobsons informēja, ka turpmāk ikvienam lietotājam, kurš vēlēsies izmantot “Ride” pakalpojumu, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase, ID karte, autovadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja.
Vienlaikus, lai pārliecinātos, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, digitālā identifikācijas sistēma veiks personu apliecinošajā dokumentā redzamās fotogrāfijas un lietotāja reāllaika fotogrāfijas sejas salīdzināšanu.
Tāpat ziņots, ka oktobra sākumā PTAC nolēma apturēt “Ride” sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012. gadā dzimušo meiteņu nāves, ar “Ride” aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
PTAC ir sācis visu lietotņu, kuras piedāvā koplietošanas skrejriteņus un citus mikromobilitātes rīkus, izvērtēšanu.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka SIA “Ride” reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024. gadā “Ride” strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jēkobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidēja no “Jaunās vienotības” saraksta.