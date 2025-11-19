“Viņš vienmēr sargāja mūs, tagad mēs sargājam viņu.” Atklātas jaunākās detaļas par Šūmahera veselības stāvokli 0
Gandrīz 12 gadi ir pagājuši kopš traģiskā negadījuma Francijas Alpos, kad viens no visu laiku izcilākajiem F1 pilotiem, Mihaels Šūmahers, guva smagu galvas traumu. Lai gan viņam slēpošanas laikā bija uzvilkta aizsargķivere, trieciens bija tik liels, ka tas atstāja paliekošas sekas. Šūmahers tika ievietots mākslīgajā komā un pilnībā norobežots no sabiedrības un mediju uzmanības.
Oficiāla informācija par Šūmahera veselības stāvokli tiek sniegta ārkārtīgi reti, taču dažādi avoti vēsta, ka viņa stāvoklis joprojām ir ļoti smags. Viņš lielāko daļu laika pavada gultā, nespēj runāt un ir pilnībā atkarīgs no aprūpētāju komandas – gandrīz 15 cilvēki, kuri nodrošina viņam nepieciešamo palīdzību 24 stundas diennaktī, vēsta ārzemju mediji.
Somu neiroķirurgs Dr. Jusi Posti norādījis, ka spriežot pēc pieejamās informācijas, viņš neuzskata, ka Šūmahers aizvada aktīvu dzīvi. Šo viedokli papildinājis arī vācu žurnālists un sporta komentētājs Fēlikss Gorners, sakot, ka Šūmahers nespēj sazināties verbāli un norādot, ka situācija ir ļoti skumja.
Saskaņā ar tiesu dokumentiem, kas publiskoti šī gada sākumā, bijušais sportists raksturots kā “daļēji bezpalīdzīgs, aprūpējams un redzami ievainots”.
Tiek ziņots, ka viņš spēj sazināties tikai ar acu kustībām, un vien daži tuvākie cilvēki, tostarp viņa bijušais “Ferrari” komandas vadītājs Žans Tods un bijušais komandas biedrs Gerhards Bergers, var viņu apciemot.
Priecīgs notikums ģimenē – Šūmahera brāļadēla saderināšanās
Neskatoties uz grūtībām, Šūmaheru ģimene nesen piedzīvojusi arī priecīgus mirkļus. Mihaela brāļadēls, autosportists Dāvids Šūmahers, paziņojis par saderināšanos. Jaunais pāris bildināšanu piedzīvoja idilliskā atvaļinājumā Maldīvu salās.
Dāvids ir Mihaela brāļa Ralfa Šūmahera dēls, un abi jaunieši jau vairākus gadus ir kopā. Viņu saderināšanās notikusi nedaudz vairāk nekā gadu pēc tam, kad Šūmahera meita Džīna-Marija apprecējās ar savu līgavaini.
Cīņa par privātumu un nopludināto attēlu gadījums
Šūmahera ģimene vienmēr bijusi apņēmības pilna sargāt Mihaela privātumu. Viņa ilggadējā menedžere Sabīne Kema jau 2016. gadā norādīja: “Mihaela veselības stāvoklis nav publiska lieta, un mēs turpināsim to nekomentēt.”
Savukārt viņa sieva Korīna Šūmahere dokumentālajā filmā, kas iznāca 2021. gadā, teica: “Mēs cenšamies turpināt dzīvot kā ģimene – tā, kā Mihaels to vienmēr gribēja un joprojām grib. Viņš vienmēr sargāja mūs, tagad mēs sargājam viņu.”
Tomēr pat ar visu šo piesardzību privātums dažkārt tiek apdraudēts. Šogad februārī tika notiesāti trīs vīrieši, kas bija iesaistīti 15 miljonu eiro izspiešanas mēģinājumā, mērķējot uz Šūmaheru ģimeni. 53 gadus vecais naktskluba apsargs Jilmazs Tozturkans ar līdzgaitniekiem draudēja publiskot gandrīz 900 fotogrāfiju, 600 video un konfidenciālus medicīniskos ierakstus tumšajā tīmeklī, ja ģimene neizmaksās pieprasīto summu.
Attēlos Mihaels redzams slimnīcas gultā un ratiņkrēslā, pieslēgts medicīnas aparatūrai. Drošības uzņēmuma darbinieks Markuss Fritše, kurš bija nolīgts ģimenes īpašuma apsardzei, tika apsūdzēts mēģinājumā nozagt failus un nodot tos Tozturkanam. Viņš saņēma divu gadu nosacītu sodu, bet Tozturkana dēls, datoru speciālists Daniels Linss sešu mēnešu nosacītu sodu. Tomēr viens cietais disks ar datiem joprojām nav atrasts, kas raisa bažas, ka draudi varētu atgriezties.