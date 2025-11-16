Re:Baltica žurnāliste Inga Spriņģe piedalās seminārā “Par izglītotu izvēli”, lai kliedētu mītus un sniegtu uz pierādījumiem balstītu informāciju par jauniešu seksuālo izglītību.

VIDEO. “Ainārs Šlesers būs pie varas!” Inga Spriņģe atklātā intervijā skaidri un gaiši pasaka 0

LA.LV
16:36, 16. novembris 2025
Viedokļi

Aināra Šlesera politiskās vēstures aprakstīšanai būtu nepieciešamas pāris dienas. Šobrīd viņš ir Rīgas domes deputāts. Viņa skaļie saukļi, pēdējie saistībā ar Stambulas konvencijas traci, noteikti vien retajam palikuši nepamanīti. Cilvēki viņu atbalsta, tikpat daudzi plēš matus no galvas, atceroties 2000. gadus un nesaprotot, kā vispār kāds var vēlēt par šo politiķi. Šoreiz intervijā “Tvnet” savas domas izteikusi pētnieciskā žurnāliste un nu jau arī grāmatas autore Inga Spriņģe.

Reklāma
Reklāma
“Un ko “Lidl”, “Maxima”, “Rimi”, “Senukai”? Iekasē tikai no tautas naudiņu,” pirms “Melnās piektdienas” latvieši atklāj vienu veikalu, kur jādodas iepirkties
Ukrainas iznīcinātājs, bombardē un bloķē okupantu ceļu uz karsto punktu; krievu pašnāvnieki spridzinātāji bezspēcīgi
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Lasīt citas ziņas

“Mums būs Ainārs Šlesers pie varas. Vai nu nākamajā sasaukumā vai aiznākamajā.

Vai Šleseram līdzīgi politiķi – viņi būs pie varas, tāpēc, ka apkārt ir visi šie labie priekšnosacījumi – ģeopolitiskā nestabilitāte, sociālo mediju “dari, ko gribi” patvaļa.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pēc pusotras stundas viņi izsauca ātro palīdzību!” Divus gadus veca meitene mirst zobārstniecības klīnikā: vecāki vaino ārstus
Eiropa ir apdraudēta! Tramps īsteno haotisku, “kapitālisma mafijas” politiku, kas var sašķelt NATO
Sniega lāpstas gatavas? Sinoptiķi nosauc konkrētu dienu, kad gaidāmas pirmās kupenas

Vienīgais, kas varētu kaut ko mainīt, ka [populisti pie varas] nenonāk, ir ārējie apstākļi, piemēram karš vai kas tamlīdzīgs. Es domāju, ka tas, kas šobrīd palīdz Vienotībai un Progresīvajiem, ir, ka viņu spēki var spēlēt šo “krievi iebruks, jūs esat kremlini” kārti.

Bet tas ir tikpat populistiski no viņu puses. Šobrīd tas ir diezgan reāli, kad blakus ir Ukrainas karš, bet arī pirms četriem un astoņiem gadiem Vienotība un liberālās partijas spēlēja Kremļa kārti visu laiku.

“Par “Saskaņu” nevar, jo viņi kremlini. Tas ir vienīgais, kas mūs kaut kādā mērā pasargājis, jo no krieviem lielai daļai sabiedrības ir bail. Ja nebūtu šī Krievijas kārts (kas daļēji, protams, ir pamatota), ko var izmantot liberālās partijas, mums daudz agrāk jau būtu populisti [pie varas].”

@tvnet.lv

🟠 Žurnāliste Inga Spriņģe uzskata, ka ir neizbēgami, ka pēc kāda laika pie varas būs Ainārs Šlesers vai kāds cits populists. Iemesls tam ir vairāki labi priekšnosacījumi, intervijā raidījumam “No otras puses” skaidroja Spriņģe. Skaties interviju 👉 TVNET+!

♬ original sound – TVNET

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Toreiz bija jāmierina, ka Latvijā bērniem neveic dzimuma maiņu,” Spriņģe publicē video, kurā atmasko Armaņevu
Hermanis piekrīt sadarbībai ar Šleseru, ja viņš izpildīs īpašu prasību; publiskais paziņojums rada neizpratni
Inga Spriņģe publicē 2 gadus vecu video un tādējādi izskaidro, kas šobrīd notiek Saeimā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.