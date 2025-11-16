VIDEO. “Ainārs Šlesers būs pie varas!” Inga Spriņģe atklātā intervijā skaidri un gaiši pasaka 0
Aināra Šlesera politiskās vēstures aprakstīšanai būtu nepieciešamas pāris dienas. Šobrīd viņš ir Rīgas domes deputāts. Viņa skaļie saukļi, pēdējie saistībā ar Stambulas konvencijas traci, noteikti vien retajam palikuši nepamanīti. Cilvēki viņu atbalsta, tikpat daudzi plēš matus no galvas, atceroties 2000. gadus un nesaprotot, kā vispār kāds var vēlēt par šo politiķi. Šoreiz intervijā “Tvnet” savas domas izteikusi pētnieciskā žurnāliste un nu jau arī grāmatas autore Inga Spriņģe.
“Mums būs Ainārs Šlesers pie varas. Vai nu nākamajā sasaukumā vai aiznākamajā.
Vai Šleseram līdzīgi politiķi – viņi būs pie varas, tāpēc, ka apkārt ir visi šie labie priekšnosacījumi – ģeopolitiskā nestabilitāte, sociālo mediju “dari, ko gribi” patvaļa.
Vienīgais, kas varētu kaut ko mainīt, ka [populisti pie varas] nenonāk, ir ārējie apstākļi, piemēram karš vai kas tamlīdzīgs. Es domāju, ka tas, kas šobrīd palīdz Vienotībai un Progresīvajiem, ir, ka viņu spēki var spēlēt šo “krievi iebruks, jūs esat kremlini” kārti.
Bet tas ir tikpat populistiski no viņu puses. Šobrīd tas ir diezgan reāli, kad blakus ir Ukrainas karš, bet arī pirms četriem un astoņiem gadiem Vienotība un liberālās partijas spēlēja Kremļa kārti visu laiku.
“Par “Saskaņu” nevar, jo viņi kremlini. Tas ir vienīgais, kas mūs kaut kādā mērā pasargājis, jo no krieviem lielai daļai sabiedrības ir bail. Ja nebūtu šī Krievijas kārts (kas daļēji, protams, ir pamatota), ko var izmantot liberālās partijas, mums daudz agrāk jau būtu populisti [pie varas].”
@tvnet.lv
🟠 Žurnāliste Inga Spriņģe uzskata, ka ir neizbēgami, ka pēc kāda laika pie varas būs Ainārs Šlesers vai kāds cits populists. Iemesls tam ir vairāki labi priekšnosacījumi, intervijā raidījumam “No otras puses” skaidroja Spriņģe. Skaties interviju 👉 TVNET+!