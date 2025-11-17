“Katru reizi jauns stulbuma dibens sasniegts!” Soctīkli šokēti par Šlesera komentāru pie “Staro Rīga” objekta, ko radījuši bērni 0
Līdz 18. novembrim Rīgā noritēs gaismas festivāls “Staro Rīga”, kurā varēs apskatīt vairāk nekā 40 gaismas objektus. “Staro Rīga” norisinās četras dienas – katru vakaru no plkst. 17 līdz 23. Šajā laikā Rīgas ielās un parkos iedegsies gaismas instalācijas un pilsētvidē būs iespēja aplūkot oriģinālus gaismas mākslas objektus. Festivāla tēma šogad ir “Rītausmas vēstneši”.
Gaismas festivāla “Staro Rīga 2025” maršrutu veidos seši “Gaismas loki” cauri pilsētai, sākot ar gaismas objektiem pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kam sekos Vecrīgas gaismas loks, Brīvības pieminekļa gaismas loks, Rīgas centra parku gaismas loks Vērmanes dārzā un Esplanādē, Brīvības ielas gaismas loks un kā noslēdzošais – Miera ielas gaismas loks. Apmeklētājus sagaidīs vairāk nekā 40 gaismas objekti.
Tiktāl oficiālā informācija par to, kas šajās dienās notiek Rīgā. Protams, sociālajos tīklos politiķi steidz likt ierakstus un attēlus, ka naski bijuši sajūsmināties par šā gada instalācijām. Ainārs Šlesers bijis viens no tiem.
Taču atšķirībā no citiem, viņš aprobežojies ar vienu attēlu un pavisam strupu komentāru pie tā: “Rīga staro LGBT varavīkšņu krāsās”, un raudošu emocijzīmi. Un tas arī viss.
Viņš bija paslinkojis pameklēt internetā objektu sarakstu, lai noskaidrotu, kas ir autors, kāds darba nosaukums, kādu domu izgaidmojums uz ģildes ēkas nes. Tad, nu, lūk, šī darba nosaukums ir “Rītausma. Saules augšana. Bērni zīmē Latviju”.
Šis gaismas festivāla “Staro Rīga” Vecrīgas gaismas loka piektais objekts, ko atdzīvina Bērnu mākslas studijas, radošās darbnīcas 9otas, Terēzes Zaķes mākslas studijas audzēkņu un citu Rīgas bērnu un jauniešu darbi. Objekts iekļauts līdzdalības akcijā “Bērni zīmē Latviju”, kura notiek jau ceturto gadu. Projekta idejas autori: Ričijs Pūciņa, Artis Vilks
Protams, komentāros zem sava ieraksta Šlesers netiek žēlots, lūk, ieskats tajos.
SKDS grafikos arī varavīksni ieraudzīji? Katru reizi jauns stulbuma dibens sasniegts, kā reiz tai degradētajai elektorāta daļai.
— Edgars Koroņevskis (@koronevskis) November 17, 2025
Drīz viņi gribēs, ka bērniem norāda kādas krāsas savos darbos drīkst vai nedrīkst izmantot. Idioti, ne politiķi!
— Maris Freimanis (@M_Freimanis) November 17, 2025
Kad pēc lietus ieraugi debesīs varavīksni, arī uzreiz fočē un liec tviterī? Kaut kāda dīvaina apsēstība!
— Cappy 🏳️🌈🇱🇻 (@cappytude) November 17, 2025
,Zilibalti sarkano labāk, vai ne? Tie par tradicionālajām vērtībàm iestàjas
— Zobusāpe/Pareizais (@Flegmanis) November 17, 2025
Nabaga idiots ieraudzīja dabas draugu slavinājumu dabas brīnumam!🤣🤣🤣
— Arvils Zeipins (@djarvils) November 17, 2025
varbūt vajag jums saziedot psihoterapijai?
— *Ra (@izdomaata) November 17, 2025
Ainār, tev jāārstējas 🤷🏼♂️🍑🍆🤷🏼♂️
— Prof. Solomons Rozenbergs (@Prof_Rosenberg) November 17, 2025
Neej no mājas ārā, ja visur ģenderi rēgojas
— Aldis (@Gendolffs) November 17, 2025