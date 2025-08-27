Zemkopības ministrs Armands Krauze: Lauksaimnieku darbam šajos apgrūtinātajos apstākļos nedrīkst radīt papildu šķēršļus 0
Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju, ka Rīgas dome ir noraidījusi lauksaimnieku lūgumu atļaut operatīvāk veikt graudu pārvadājumus uz ostām, zemkopības ministrs Armands Krauze aicina ņemt vērā valdības lēmumu 5. augustā izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā un nākt pretī lauksaimniekiem šajos apgrūtinātajos darba apstākļos.
Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Nav saprotams, kāpēc šobrīd, kad lauksaimniecībā ir izsludināta ārkārtējā situācija, un valdība aicina iesaistītās puses būt pretīmnākošiem, tiek apzināti traucēts lauksaimnieku darbs. Šajā gadījumā – graudu transports uz ostām. Joprojām redzam, ka nokrišņu daudzums saglabājas virs normas, un lauksaimnieki strādā visās diennakts stundās. Iespējas elastīgi graudu transportu pielāgot atbilstoši ražas novākšanas un kaltēšanas kapacitātei ir būtiska nianse šajā sarežģītajā ražas novākšanas periodā. Lauksaimnieku darbs ne tikai nodrošina iedzīvotājus ar pārtiku, bet arī nes pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai un ekonomikai. Aicinu Rīgas domes priekšsēdētāju Viesturu Kleinbergu (Progresīvie) un visas iesaistītās puses ņemt vērā pašreizējo situāciju un valdības vienoto nostāju, lai lauksaimniecības sezonas darbi noritētu bez papildu sarežģījumiem.”
Ārkārtējā situācija lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā ir spēka līdz 4. novembrim.