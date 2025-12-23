Vai zini, kāpēc par Ziemassvētku vecīša mājām tiek uzskatīta tieši Somija? Interesants stāsts, kuru vērts zināt! 0
Ziemassvētku vecītis jeb Santa Klauss ir viens no pasaulē vismīlētākajiem tēliem, taču maz cilvēku zina, kāpēc viņa oficiālās mājas tiek uzskatītas par esošām tieši Somijā, nevis Ziemeļpolā, kā bieži redzams filmās.
Patiesībā šī ideja radusies no Somijas folkloras un nacionālās identitātes, kas savijas ar sniegotajiem kalniem, ziemeļbriežiem un Lapzemes mūžīgo ziemu.
No mīta līdz mārketinga brīnumam
Somijā Ziemassvētku vecīša dzimtene tiek uzskatīta par Korvatunturi kalnu Lapzemē – noslēpumainu un attālu vietu pie Krievijas robežas. Nosaukums “Korvatunturi” tulkojumā nozīmē “ausu kalns”, un leģenda vēsta, ka Ziemassvētku vecītis tur dzīvojot kopā ar saviem palīgiem – rūķiem. Ar savu “ausi” kalns ļaujot viņam dzirdēt, ko bērni runā visā pasaulē.
Taču, tā kā Korvatunturi ir aizsargājama teritorija, kurp nevar vienkārši doties ciemos, 20. gadsimta vidū Somijas valdība un tūrisma organizācijas nolēma izveidot publisku “Ziemassvētku vecīša ciematu” netālu no pilsētas Rovaniemi.
Šo ideju īpaši veicināja Eleanora Rūzvelta – ASV prezidenta Franklina Rūzvelta atraitne –, kura 1950. gadā apmeklēja Lapzemi un vēlējās redzēt, kur dzīvo “īstais Santa Klauss”. Tūrisma veicinātāji viņas vizītei par godu uzbūvēja mazu mājiņu, un tieši no turienes aizsākās Rovaniemi Ziemassvētku ciemata vēsture.
Mūsdienu “Ziemassvētku galvaspilsēta”
Mūsdienās Rovaniemi ir kļuvusi par īstu Ziemassvētku galvaspilsētu. Tur var apmeklēt Santa Klausa ciematiņu, tikties ar pašu Ziemassvētku vecīti, satikt rūķus, apciemot ziemeļbriežus, saņemt pasta zīmogu no “Santa Claus Post Office” un pat šķērsot Polāro loku.
Somija šo tēlu padarījusi par daļu no savas nacionālās identitātes – Ziemassvētku vecītis nav tikai pasaku tēls, bet arī sirsnības, laipnības un ziemeļu viesmīlības simbols.
Kāpēc ne Ziemeļpols?
Filmas un dažas tradīcijas bieži norāda, ka Santa dzīvo Ziemeļpolā, taču tas ir vairāk simbolisks, nevis ģeogrāfisks punkts. Ziemeļpolā patiesībā nav nekādu ēku vai iedzīvotāju – tikai ledus un aukstums. Somijas versija ir daudz ticamāka un cilvēcīgāka – tur ir īsta vieta, kur cilvēki var doties un piedzīvot Ziemassvētku brīnumu paši.