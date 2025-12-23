Var izraisīt galvassāpes, nogurumu un kaitēt jūsu veselībai: speciālisti nosauc vienu no kaitīgākajiem sveču veidiem 0
Daudziem no mums sveces ir kļuvušas par neatņemamu mājas interjera un labsajūtas sastāvdaļu. Mēs tās aizdedzam, lai radītu svētku noskaņu, romantisku atmosfēru vai vienkārši patīkamu aromātu telpā. Tās bieži vien dāvinām arī draugiem un ģimenes locekļiem. Tomēr speciālisti brīdina, ka ne visas sveces ir tik drošas, kā sākotnēji varētu šķist. Daļa no tām, īpaši lētākas sveces, var radīt kaitējumu ne tikai videi, bet arī mūsu pašsajūtai.
Lielākā daļa veikalos pieejamo sveču tiek gatavotas no parafīna – tas ir naftas pārstrādes blakusprodukts. Kā norāda speciālisti, parafīna sveces degšanas laikā nesasniedz pietiekami augstu temperatūru, lai tajās esošās sastāvdaļas pilnībā sadegtu. Tas nozīmē, ka gaisā nonāk toksiski savienojumi, piemēram, benzols, toluols un citi gaistošie organiskie savienojumi. Šīs ķīmiskās vielas visbiežāk izraida galvassāpes, nogurumu, elpošanas grūtības, alerģisku reakciju pastiprināšanos un pat paaugstina risku saslimt ar astmu.
Īpaši bīstama situācija kļūst tad, ja telpās, kurās tiek dedzinātas parafīnas sveces, netiek nodrošināta laba ventilācija. Cilvēki aizdedzina sveces, lai radītu siltuma un mājīguma sajūtu, bet ilgstoši ieelpojot vielas, kas izdalās sadegot parafīnas, varam neapzināti kaitēt savai pašsajūtai. Vislielākie cietēji parasti ir bērni, cilvēki ar elpceļu slimībām un grūtnieces, kuru organisms ir jutīgāks pret apkārtējās vides ietekmi.
Par laimi, ir arī daudz drošāki un veselībai draudzīgāki sveču veidi. Viena no šādām alternatīvām ir sojas vaska sveces. Tās tiek gatavotas no dabīga augu vaska, kas ir bioloģiski noārdāms un degšanas procesā neizdala kaitīgas vielas. Sojas sveces neizdala toksiskos savienojumus tādos daudzumos kā parafīns, turklāt deg lēnāk, kas nozīmē, ka tās arī kalpo ilgāk.
Vēl labāks variants ir sveces, kas izgatavotas no bišu vaska. Tās tiek uzskatītas par visdabiskāko un veselībai visdraudzīgāko izvēli. Degot bišu vaska svecēm, gaisā nenonāk kaitīgi ķīmiskie savienojumi, bet gan viegls, dabīgs medus aromāts. Šādas sveces nereti pat palīdz uzlabot gaisa kvalitāti telpā.
Izvēloties sveces savam mājoklim, ir vērts ieskatīties etiķetē. Ja uz tās norādīts parafīns, sintētiskas smaržvielas vai deglis ar metāla serdi, labāk izvēlēties ko citu. Drošāk ir meklēt sveces no dabīgiem materiāliem, ar kokvilnas vai koka degli un aromātiem, kas iegūti no dabīgām ēteriskajām eļļām. Arī pārāk spēcīgs, ķīmisks aromāts var būt signāls, ka svece satur vielas, kuras laika gaitā var kaitēt mūsu organismam.
Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.