Pēc vairākiem ziemas mēnešiem, kas aizritējuši sausā gaisā telpās vai ārā aukstumā, pēc krietni pieticīgākām vietējo “dzīvo” vitamīnu devām un ļaušanās kalorijām bagātākai pārtikai, ādai nepieciešama īpaša kopšana.

Kas pavasarī var palīdzēt atjaunoties, izskatīties un arī justies labāk, noskaidrosim kopā ar dermatoloģi “Veselības centru apvienībā” (VCA) Žannu Zakovrjašinu un “Mēness aptiekas” farmaceiti Irinu Korčaginu.

Lai gan katram organismam ir individuālas vajadzības, tomēr pastāv pamatnoteikumi, ko ieteicams ievērot ikvienam. Galvenais no tiem: lai āda iegūtu vislabāko izskatu un burtiski starotu, jautājumam par izkļūšanu no “ziemas miega” ir jāpieiet vispusīgi, gan iekšķīgi, gan ārīgi rūpējoties par savu ķermeni. Lūk, daži ieteikumi, kā to darīt!

Mazāk kūciņu, vairāk zaļumu!

“Jāsāk ir nevis ar laba krēma iegādi, bet ar labu uzturu,” iesaka dermatoloģe Žanna Zakovrjašina. “Ziemas periodā mēdzam ēst pārāk daudz pārtikas, kas satur ātros ogļhidrātus: rīsus, kartupeļus, makaronus, mīklas izstrādājumus un saldumus – tas viss var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz zarnām, izmainot mikrofloru, kas, savukārt, ietekmē organismam nepieciešamo vitamīnu un mikroelementu, tostarp B grupas vitamīnu un dzelzs, uzsūkšanos. Tas veicina ādas sausumu, pinnes, akni, atopiskā dermatīta saasināšanos un citas ādas problēmas,” skaidro ārste un min piemēru. Kāda paciente pārdzīvojusi par sejas ovāla noslīdēšanu. Diagnostikas laikā noskaidrojās, ka sievietei ir B3 vitamīna (PP) deficīts, ko izraisījis zarnu iekaisums glutēna nepanesības dēļ. Bija nepieciešama kompleksa pieeja – vitamīnu terapija un izvairīšanās no kviešu miltu produktiem, kā arī kosmētiskās sejas procedūras. Risinot problēmu, arī seja atguva tvirtumu.

Pavasarī ir laiks ķerties pie sabalansētas ēdienkartes izveides – vajadzētu biežāk ēst zaļumus, spinātus, augļus un dārzeņus. Arī sviests, augu eļļa un zivis var palīdzēt cīņā pret grumbiņām, bālu un sausu ādu.

Ārste uzsver: “B grupas vitamīni ir iesaistīti daudzos procesos organismā: tie atbalsta nervu sistēmas darbību, palielinot stresa noturību, pārtiku pārvērš enerģijā, stimulē asinsriti, tiem piemīt pretiekaisuma iedarbība, aizsargā ādas un arī aknu šūnas, tie ir svarīgi labas redzes saglabāšanā un veselīgiem matiem.”

Farmaceite Irina Korčagina papildina: “Vēlos atgādināt, ka ikdienā ir jāuzņem arī pietiekami daudz ūdens. Turklāt, ja ir skaidrs, ka uzturs ne tuvu nav sabalansēts, vajadzētu padomāt par iztrūkstošo vitamīnu un minerālvielu papildu uzņemšanu. Ja analīzes liecina par noteiktu vielu trūkumu organismā, tās var lietot uztura bagātinātāju veidā. Iespējams, organismam patiešām nepieciešami B grupas vitamīni vai, piemēram, cinks. Ja ir vajadzība un vēlme, tos var lietot pāris reižu gadā kā trīs mēnešu kursu. Ja ārsts nav sniedzis konkrētus norādījumus, pirms vitamīnu iegādes lietderīgi būtu konsultēties ar farmaceitu.”

Glābjam ādu no iekšpuses un ārpuses

Ziemā, kad sals mijas ar atkusni un nereti pūš ass vējš, bet telpās gaiss ir pārlieku sauss, āda, jo īpaši, jutīga, piedzīvo milzīgu stresu. Dermatoloģe norāda: “Pašlaik (tikko pēc ziemas) nozīmīgi var būt K, E, A, D vitamīni. Šie četri skaistuma sargi var palīdzēt atjaunot ārējā un iekšējā stresa bojāto sejas un ķermeņa ādas hidrolipīdu apvalku. “Ir taču tik vienkārši veikt analīzes, piemēram, par D vitamīna līmeni, bez kā organismam klājas pavisam grūti – tas noveco! Skaistuma draudzene ir arī ir vecā, labā zivju eļļa, it īpaši, ja nemīlat ēst treknas zivis. Omega-3 taukskābes palīdz uzturēt asinsvadu elastību un samazina holesterīna un asins recekļu veidošanos.”

Ko sagaidām no sejas kosmētikas un kopjošām procedūrām?

B vitamīns jeb niacinomīds

Lieki teikt, ka visdrošāk ir kosmētiskos līdzekļus iegādāties tieši aptiekās, jo tur pārdod tikai dermatoloģiski pārbaudītus produktus.

“Pievērsiet uzmanību kosmētikai ar niacinomīdu – ūdenī šķīstošo B3 vitamīnu sauktu arī par nikotīnskābi. Tam ir tik plašs labvēlīgo efektu saraksts, ka var palīdzēt uzlabot pat problemātisku un īpaši jutīgu ādu. Niacinomīds aktīvi stimulē asinsriti, kā rezultātā ādas šūnās sākas vitāli svarīgi atjaunošanās procesi, uzlabojas dermas barjerfunkcija, samazinās ādas lobīšanās, kairinājums un dehidratācija, uzlabojas arī sejas krāsa, mazinās apsārtums, iekaisums, palēninās novecošanās process, palielinās ādas elastība, sašaurinās poras,” skaidro dermatoloģe.

Peptīdi

Atzinīgi vērtējama ir kopjošā kosmētika, kas satur peptīdus – īsas proteīna molekulas, kam ir augsta bioloģiskā aktivitāte un kas kalpo kā dažādu fizioloģisko procesu regulatori. Peptīdi veicina novājinātas ādas atjaunošanos – stimulē kolagēna, elastīna un hialuronskābes sintēzi, paātrina ādas šūnu atjaunošanos, uzlabo mikrocirkulāciju un veido antioksidantu aizsardzību.

Pīlings

Pēc ekspertu domām, aprīļa sākumā vēl ir piemērots laiks, lai atbrīvotu ādu no raga slāņa, attīrītu taukainās poras, noņemtu zvīņaino kārtiņu, izmantojot ķīmisko pīlingu (mūsdienu preparāti ir maigi un efektīvi!). Tiesa šo procedūru svarīgi uzticēt kosmetologam. Savukārt pīlingu mājas apstākļiem var iegādāties aptiekā, kur farmaceits palīdzēs izvēlēties tādu, kas atbilst ādas tipam un vecumam.

Mitrinošie un atjaunojošie sejas krēmi

Tā būs lieliska izvēle sejas ādas ikdienas kopšanai gan pavasarī, gan vasarā. Pavasarim piemērotam krēmam vajadzētu saturēt daudz antioksidantu (koenzīmu Q10, C vitamīnu, E vitamīnu) un citas sastāvdaļas, kas labvēlīgi ietekmē ādas stāvokli, piemēram, hialuronskābi, keramīdus. Lūkojiet pēc krēma ar sarkanajām vīnogām, ginkgo bilobu, mellenēm un alveju. Krēma sastāvā var būt arī mandeļu un smiltsērkšķu eļļa vai šī sviests, kas lieliski mitrina un atjauno nogurušu ādu.

Hialuronskābe nodrošina mitrināšanu un rada optimālu vidi, lai dalītos fibroblastu šūnas (dermas galvenās šūnas) un ādas atjaunošanās noritētu pareizi.

Kā lietot sejas krēmus? Uz nakti vajadzētu uzklāt barojošu krēmu, bet dienai labāk izvēlēties vieglu mitrinošu kosmētiku, kas pasargā ādu no kaitīgiem vides faktoriem. A un E vitamīni krēmā ir piemēroti gandrīz ikvienam, taču ar C vitamīnu ir jāuzmanās. Tas, protams, ir lielisks antioksidants, taču, ja āda ir jutīga, tas var izraisīt pārlieku saasinātu reakciju. Dermatoloģe atgādina, ka krēms ir jāpiemeklē individuāli, konsultējas ar dermatologu, kosmetologu vai farmaceitu aptiekā.

Hialuronskābes injekcijas, ko veic dermatologi, var sniegt lielisku efektu, ja ādai nav izteiktu ar vecumu saistītu izmaiņu. Tiesa, šādām injekcijām ir jābūt izcilas kvalitātes. Nobriedušai ādai ir piemēroti tādi injicējamie preparāti, kas papildus hialuronskābei satur aminoskābes, kolagēnu, vitamīnus.

Sargāsim ādu no ultravioletā starojuma!

“Rūpes par skaistumu jāsāk ar rūpēm par sevi: ir svarīgi pietiekami izgulēties, uzraudzīt savu stāju, mugurkaula stāvokli – no tā arī ir atkarīgs skaistums. Svarīgi, lai muskuļiem ir labs tonuss, lai neveidojas dubultzods, grumbas, pietūkums. Bez fiziskām aktivitātēm un svaiga gaisa nav iespējams saglabāt ādas un visa ķermeņa jaunību. Staigājiet vismaz pusstundu dienā – laiks taču kļūst aizvien pavasarīgāks!” saka farmaceite un atgādina par ādas pasargāšanu no ultravioletajiem stariem. “No rīta var lietot līdzekli ar SPF15 aizsardzību, bet pastaigai dienas laikā piemērotāks būs SPF30. Sākot no maija, vienmēr ir ieteicams līdzeklis ar SPF50. Turklāt dažu dermatoloģisku problēmu gadījumā nepieciešams SPF100 – arī šādi krēmi jau ir pieejami.

Daudzi dekoratīvās kosmētikas zīmoli piedāvā tonālos krēmus un BB krēmus ar SPF. To aizsardzības līmenis gan nav augstākais, taču vairumā gadījumu ar to pietiks neilgam brīdim ārpus telpām. Aptiekās ir plašs kopjošu sejas produktu klāsts, kam ir saules aizsardzības efekts. Šiem līdzekļiem ir pievienota hialuronskābe, kolagēns, citas izcilas sastāvdaļas un tiem īpaši viegla tekstūra. Farmaceiti noteikti palīdzēs izvēlēties piemērotāko.”

