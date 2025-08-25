Zirnekļu sezona ir klāt: viegli paņēmieni, kā atturēt zirnekļus no iekļūšanas mājā 0
Dienām kļūstot īsākām un laikapstākļiem kļūstot vēsākiem un mitrākiem, rudens iezīmē zirnekļu sezonas sākumu. Tieši šajā laikā zirnekļi meklē vietas, kur patverties un sasildīties. Nereti tas nozīmē – tavā mājā.
Ddesmit galvenie padomi, kā zirnekļu sezonā novērst to iekļūšanu mājoklī
Spēcīgas smaržas – dabas līdzeklis, kas palīdz zirnekļus atturēt no mājas. Smaržas, piemēram, citrons, laims, apelsīni vai jebkas ar izteiktu citrusaugļu aromātu, zirnekļiem nepatīk. Tāpat arī eikalipta eļļa, tējas koka eļļa vai piparmētru eļļa. Vēl viens efektīvs līdzeklis ir etiķis, taču lielākajai daļai cilvēku nepatīk šīs smaržas noturība telpās. Šos aromātus vari izmantot, ierīvējot vai izsmidzinot uz palodzēm un durvju ailēm, lai zirnekļi netiktu iekšā.
Kaķi un suņi – lielākajai daļai kaķu un suņu patīk ķert zirnekļus, kad tie tiek pamanīti. Lai arī mājdzīvnieki neizskaudīs visus, tie palīdzēs tikt galā ar dažiem, kas ieklīduši istabās.
Aizver logus naktī – zirnekļi ir nakts dzīvnieki, tāpēc naktī turi logus un durvis aizvērtas, lai tie nevarētu iekļūt mājā.
Samazini gaismu – tāpat kā kodes, arī zirnekļus pievilina gaisma. Izslēdz āra apgaismojumu, kad tas nav nepieciešams, un turi durvis un logus ciet, kā arī aizver žalūzijas, ja iekštelpās iedegtas gaismas.
Novāc krājumus un mantu kaudzes – zirnekļiem patīk paslēpties neredzamās vietās. Viņi mīl iemitināties kastēs un paciņās, gaidot savu upuri. Tāpēc turi māju tīru un bez lieka jucekļa, kas varētu piesaistīt zirnekļus.
Atbrīvojies no zirnekļu tīkliem – regulāri pārbaudi telpas, īpaši stūrus, vai nav parādījušies zirnekļu tīkli, un nekavējoties tos noņem.
Samazini piekļuvi pārtikai – notīri beigtas mušas un citus kukaiņus no palodzēm un durvju ailēm, jo tie zirnekļiem izskatās kā kārums.
Regulāri uzkop māju – rūpīgi un bieži notīri putekļus un izsūc ar putekļu sūcēju, īpašu uzmanību pievēršot grūti aizsniedzamām vietām aiz skapjiem, tumšos stūros un zem dīvāna, kur zirnekļi labprāt slēpjas.
Aizpildi spraugas – pārbaudi, vai sienās, cauruļvados, durvju ailēs, durvīs un logos nav spraugu vai plaisu – pat vismazāko. Aizblīvē tās, lai zirnekļi nevarētu tur iemitināties.
Zirņi jeb kastaņi – veca tautas metode vēsta, ka zirnekļi it kā necieš kastaņus. Lai gan pierādījumu tam nav, rinda kastaņu uz palodzes var kalpot gan kā rudenīga dekorācija, gan kā potenciāls zirnekļu atbaidītājs.
Ja mājā tomēr pamani zirnekli, uzliec tam virsū trauciņu, pabīdi zem tā kartona gabaliņu un izved ārā.
Raksts sagatvots pēc ārzemju preses materiāliem.