Foto. pexels.com/ Yuen Tao Chun

Kaut kas nedzirdēts – nāve teju uz līdzenas vietas pēc mielošanās ar desmaizi un brokoļiem 0

LA.LV
8:00, 17. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Viens cilvēks ir miris un deviņi ārstētējās slimnīcā pēc botulisma uzliesmojuma, kas saistīts ar brokoļiem. 52 gadus vecais mūziķis Luigi Di Sarno noģība un nomira pēc tam, kad Diamantē, Kalabrijā, Itālijas dienvidos, kioskā iegādājies brokoļu un desas sviestmaizi.

Di Sarno brauca atpakaļ uz savām mājām Neapolē, kad sāka justies slikti. Viņš apstājās Lagonegro Potencas provincē, kur diemžēl nomira, par to vēstī tabloīds Metro.

Vietējās veselības aizsardzības iestādes ir aktivizējušas ārkārtas pasākumus pēc tam, kad botulisma uzliesmojums tika izsekots līdz eļļā konservētu brokoļu partijai.

Retās un dzīvībai bīstamās slimības epizodes tika konstatētas arī citos Itālijas reģionos.

Vēks kāds gadījums Itālijā bija, kad 38 gadus vecā Roberta Pitzalia nomira no komplikācijām pēc gvakamoles ēšanas no stenda gastronomijas festivālā Kaljari, Sardīnijā. Saskaņā ar La Repubblica ziņām, viņas stāvoklis šķita stabilizējies, pirms tas pēkšņi pasliktinājās.

11 gadus vecs zēns, kurš arī apmeklēja Monserrato Latina festivālu un ēda tako ar gvakamoli, ar helikopteru tika pārvests uz Romas Džemelli slimnīcu. Viņa stāvoklis joprojām ir stabils, bet viņš vēl nav atveseļojies.

Kaljāri varas iestādes ir uzsākušas izmeklēšanu. Eksperti iesaka cilvēkiem ievērot piesardzību, pērkot riskantus pārtikas produktus, un izvairīties no konservētu vai burciņu produktu lietošanas.

Kas ir botulisms?

Botulisms ir reta un dažreiz dzīvībai bīstama slimība, ko izraisa Clostridium botulinum baktēriju ražotie toksīni. Tie radušies nepareizi konservētas pārtikas dēļ, toksīni uzbrūk nervu sistēmai un izraisa muskuļu paralīzi.

Pavisam nesen arī Apvienotajā Karalistē pacientiem tika diagnosticēts botulisms, kas saistīts ar nelicencētām grumbu mazināšanas injekcijām. Simptomi ietvēra neskaidru redzi, nogurumu un apgrūtinātu elpošanu.

Saskaņā ar NHS datiem aptuveni 5 – 10% gadījumu ir letāli. Tā kā lielākā daļa ārstu nekad nav saskārušies ar šo slimību, sākotnējā nepareiza diagnoze nav nekas neparasts.

