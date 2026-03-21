Ukrainas bruņotie spēki septiņos virzienos sakāva Krievijas armijas mehanizēto ofensīvu, iznīcinot desmitiem tehnikas vienību

19:09, 21. marts 2026
Ukrainas bruņotie spēki septiņos frontes sektoros apturējuši Krievijas armijas mehanizēto ofensīvu, iznīcinot desmitiem tehnikas vienību. Ukrainas Bruņoto spēku 3. korpuss atvairīja vienlaicīgu ienaidnieka uzbrukumu vairākos virzienos, nodarot ievērojamus zaudējumus gan tehnikā, gan dzīvajā spēkā.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
Ukrainas karaspēks novērsa plaša mēroga Krievijas okupācijas spēku ofensīvu Limanas–Borovas virzienā, kurā tika izmantoti tanki un simtiem kājnieku. Par to Ukrainas Bruņoto spēku 3. korpuss ziņoja savā “X” kontā. Uzbrukums notika 19. martā un skāra septiņus sektorus Ukrainas Aizsardzības spēku atbildības zonā.

Operācijā piedalījās Krievijas 1. tanku armijas un 20. apvienotās armijas vienības. Tika izvietoti vairāk nekā 500 karavīri, 28 bruņumašīnas un vairāk nekā 100 transportlīdzekļi, tostarp bagiji un kvadracikli. Daļa ienaidnieka spēku zaudējumus cieta jau pirms kaujas līnijas sasniegšanas.
“Kāpēc sētnieki nesavāc izmestās šļirces?” Rīdzinieki baidās par savu un bērnu drošību
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
“Latvieši sūkstas, ka 1200 eiro ir slikta alga, bet sludinājumos neko vairāk par 900 eiro ar doktora grādu nesola!” Darba meklētāji neizpratnē

Aptuveni četru stundu laikā Ukrainas vienībām izdevās apturēt ofensīvu un pārtraukt ienaidnieka virzību visos sektoros, nodarot ievērojamus zaudējumus militārajā tehnikā un personālā.

Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, Krievijas spēki zaudējuši 84 transportlīdzekļus, 11 kājnieku kaujas mašīnas un bruņutransportierus, trīs tankus, vienu TOS “Solncepjok” sistēmu, piecas artilērijas vienības, vairāk nekā 160 dronus, kā arī 405 karavīrus, no kuriem 288 gājuši bojā.

Kā pastāstīja korpusa komandieris Andrijs Biļeckis, Ukrainas karaspēks jau iepriekš bija pamanījis ienaidnieka ofensīvas sagatavošanās pazīmes. Krievijas spēki pastiprināja bombardēšanu Oskolas upes šķērsošanas vietās, izbūvēja pontonu tiltus un atmīnēja pārvietošanās maršrutus.

Tomēr ienaidniekam neizdevās ieņemt nevienu apdzīvotu vietu vai nostiprināties jaunās pozīcijās. Atlikušās Krievijas vienības šajā rajonā turpina ciest zaudējumus.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

“Trešais pasaules karš, visticamāk, jau ir sācies.” Serbijas prezidents atklāti pasaka, ko domā par situāciju pasaulē
Kremlis gatavo sabotāžu NATO valstī: izlūkdienesti brīdina par nopietniem draudiem
VIDEO. Šons Penns Ukrainā saņem simbolisku “Oskaru” par atbalstu valstij
