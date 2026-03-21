Ukrainas bruņotie spēki septiņos virzienos sakāva Krievijas armijas mehanizēto ofensīvu, iznīcinot desmitiem tehnikas vienību 0
Ukrainas bruņotie spēki septiņos frontes sektoros apturējuši Krievijas armijas mehanizēto ofensīvu, iznīcinot desmitiem tehnikas vienību. Ukrainas Bruņoto spēku 3. korpuss atvairīja vienlaicīgu ienaidnieka uzbrukumu vairākos virzienos, nodarot ievērojamus zaudējumus gan tehnikā, gan dzīvajā spēkā.
Ukrainas karaspēks novērsa plaša mēroga Krievijas okupācijas spēku ofensīvu Limanas–Borovas virzienā, kurā tika izmantoti tanki un simtiem kājnieku. Par to Ukrainas Bruņoto spēku 3. korpuss ziņoja savā “X” kontā. Uzbrukums notika 19. martā un skāra septiņus sektorus Ukrainas Aizsardzības spēku atbildības zonā.
Aptuveni četru stundu laikā Ukrainas vienībām izdevās apturēt ofensīvu un pārtraukt ienaidnieka virzību visos sektoros, nodarot ievērojamus zaudējumus militārajā tehnikā un personālā.
Kā pastāstīja korpusa komandieris Andrijs Biļeckis, Ukrainas karaspēks jau iepriekš bija pamanījis ienaidnieka ofensīvas sagatavošanās pazīmes. Krievijas spēki pastiprināja bombardēšanu Oskolas upes šķērsošanas vietās, izbūvēja pontonu tiltus un atmīnēja pārvietošanās maršrutus.
Tomēr ienaidniekam neizdevās ieņemt nevienu apdzīvotu vietu vai nostiprināties jaunās pozīcijās. Atlikušās Krievijas vienības šajā rajonā turpina ciest zaudējumus.
ВСУ разгромили механизированное наступление армии РФ на семи направлениях – уничтожены десятки единиц техникиhttps://t.co/V0MCSOYnEX
— Диалог.UA (@Dialog_UA) March 21, 2026
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.