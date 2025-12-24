“150 bērni tika seksuāli izmantoti interneta vidē…” Eksperti atklāj, kas patiesībā notiek Latvijas ģimenēs 65
Kā bērni Latvijā jūtas savās ģimenēs – droši vai vientuļi? Par to TV24 raidījuma “Nacionālo interešu klubs” diskusijā izteikušies divi eksperti – Ako Kārlis Cekulis, BAC Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors un Nils Sakss Konstantinovs, psihoterapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs – paužot atšķirīgus skatījumus: kamēr viens uzsver satraucošus signālus par bērnu nedrošību un uzticības trūkumu pieaugušajiem, otrs aicina izvairīties no vispārinājumiem un norāda, ka lielākā daļa bērnu ģimenēs tomēr jūtas pietiekami droši.
Cekulis stāsta, ka lielākā daļa bērnu, kuri zvana uz Bērnu un jauniešu uzticības tālruni, jūtas vientuļi un vieni paši. Bērni arī min, ka viņiem nav neviena pieaugušā, kuram ikdienā uzticēties. “Tas parāda to realitāti, ka liela daļa jauniešu un pusaudžu Latvijā nejūtas droši paši savās ģimenēs. Liels pierādījums tam bija gadījums augustā, kad atklājās, ka apmēram 150 bērni tika seksuāli izmantoti interneta vidē, un neviens no viņiem nebija ziņojis nevienam pieaugušajam. Tas parāda to, ka mēs valstī diemžēl neesam radījuši drošu vidi bērnam,” atklāts ir Cekulis.
Savukārt Konstantinovs nepiekrīt Cekuļa teiktajam un norāda, ka šajā tēmā ir jāuzmanās no lieliem vispārinājumiem un ka lielākā daļa bērnu savās ģimenēs jūtas pietiekami droši. Viņš pauž, ka tie traģiskie gadījumi, kuri kļūst publiski, esot reti gadījumi – tiem gan statistiski, gan visādi citādi vajadzētu būt izņēmumiem. “Mums nav šobrīd pamata domāt, ka vairums bērnu nejūtas droši savās ģimenēs,” saka Konstantinovs.
Runājot par seksuālu izmantošanu internetā, viņš skaidro, ka tā nav problēma tikai pie mums. Viņaprāt, ļoti būtiski ir arī nošķirt vardarbības gadījumus, lai varētu saprast, no kādas vardarbības bērni un jaunieši cieš. Tikai tādējādi viņiem būs iespējams palīdzēt.