16 gadus vecs pusaudzis Maskavā, iespējams, nogalinājis augsta ranga Krievijas cenzoru
Maskavā 16 gadus vecs pusaudzis, iespējams, nogalinājis augsta ranga Roskomnadzor amatpersonu, kas bija atbildīga par interneta bloķēšanu, vēsta Krievijas “Telegram” kanāls, kas saistīts ar izlūkdienestiem.
Saskaņā ar ziņojumu, aizdomās turamais šajā lietā ir 16 gadus vecs zēns, kurš jau provizoriski arestēts. Publicēšanas brīdī oficiāls apstiprinājums no Krievijas tiesībaizsardzības iestādēm nav saņemts.
Pirmie ziņojumi par incidentu parādījās pēc tam, kad pusaudža māte ievietoja ierakstu, lūdzot palīdzību advokāta atrašanā savam dēlam. Ieraksts vēlāk tika dzēsts.
Izmeklēšanas iestādes apsver iespēju, ka noziegums varētu būt saistīts ar naida motīvu, tostarp politisku vai ideoloģisku. Ziņots, ka incidents noticis 19. janvārī pie Roskomnadzor galvenās ēkas ieejas Maskavā.
Sakaru kontroles un uzraudzības departaments Krievijā atbild par telekomunikāciju operatoru reģistru uzturēšanu, tīkla darbības koordinēšanu un nepārtrauktu interneta datplūsmas uzraudzību, kā arī resursu bloķēšanu un pakalpojumu palēnināšanas kontroli.
Šajā periodā tika bloķēti vai būtiski ierobežoti populāri Rietumu sociālie mediji, ziņojumapmaiņas lietotnes un neatkarīgie ziņu resursi, radot slēgtu informācijas telpu un izolējot valsti no globālā interneta tīkla.
Eksperti un cilvēktiesību aktīvisti vairākkārt norādījuši, ka Krievijas politikas centieni kontrolēt datplūsmu un filtrējot saturu būtiski ierobežo pilsoņu piekļuvi alternatīviem informācijas avotiem.
Krievijas varas iestādes turpina attīstīt infrastruktūru pilnīgai interneta kontrolei, tostarp datplūsmas padziļinātai filtrēšanai un centralizētai uzraudzībai.
Šis incidents ir retums, kurā tiek ziņots par vardarbīgu izrēķināšanos ar amatpersonu, un oficiālā informācija par notikušo joprojām ir ļoti ierobežota.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.